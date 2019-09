El jutge de Reus pregunta al Congrés si pot continuar investigant a Ortega Smith per discriminació

El diputat de Vox està investigat per un suposat delicte de discriminació

Actualitzada 06/09/2019 a les 18:24

MÉS INFORMACIÓ Una associació musulmana de Reus denuncia el secretari general de Vox per presumpta incitació a l'odi

El titular del jutjat número 4 de Reus ha ordenat la tramesa d'un ofici al Congrés dels Diputats perquè informi sobre la condició de diputat de Javier Ortega Smith (Vox), investigat per un suposat delicte de discriminació. El càrrec ultradretà està imputat des del passat mes d'abril arran de la denúncia presentada per l'associació musulmana Watani. L'advocat de l’entitat, Hilal Tarkou, va portar als jutjats un discurs d'Ortega Smith de setembre de 2018 a València en el qual manifestava que «l'enemic comú és la invasió islamista». Ara, el jutge vol saber si és competent per continuar la investigació o s'ha d'inhibir davant del Tribunal Suprem, atès que l'investigat és diputat al Congrés arran de les eleccions del passat 28 d'abril. Tarkou ja ha anunciat que presentarà un recurs reclamant que sigui el mateix jutge de Reus que continuï amb la causa perquè quan els fets van tenir lloc, encara no ocupava l'escó.«Creiem que no procedeix. En el moment dels fets no era diputat i, per tant, s'ha d'investigar com qualsevol persona normal, com qualsevol ciutadà: sense privilegis», ha declarat a l'ACN el mateix advocat.