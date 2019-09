Veïns de Mas Pellicer de Reus fan patrulles nocturnes contra l'incivisme

La Guàrdia Urbana no ha detectat un augment dels fets delictius al barri

Actualitzada 05/09/2019 a les 12:02

La policia «està present a peu»

Habitatge canviarà llums

La trencadissa de retrovisors que va començar pel cotxe del president de l’Associació de Veïns I de Maig , Eduardo Navas, i que ha continuat donant-se ara en vehicles d’altres residents de Mas Pellicer ha portat l’entitat veïnal, tal com explica Navas, a «organitzar petites patrulles nocturnes per acabar amb l’incivisme». Navas valora que «si ningú té cura del barri, ho haurem de fer nosaltres» i, per això, «sortim a fer un tomb per veure què està passant i, si enxampem el culpable, avisarem la policia a veure si així sí que el poden detenir».La primera d’aquestes «patrulles», integrada per tres veïns, va sortir «la nit de dimarts», però «vam fer tard i vam veure que ja havien tornat a trencar retrovisors». Per això, ahir la previsió era «sortir abans i fer més rondes». Navas no ha denunciat els danys al seu vehicle particular perquè «fa dos anys, quan em van cremar el cotxe que llavors tenia, ho vaig fer i no va servir per a res» i lamenta que «hi hagi problemes i la policia ni se’n preocupi ni se n’adoni».«L’Ajuntament està deixant que es degradi el barri i no ho podem permetre», apunta el president de I de Maig, que està convençut que els primers atacs a vehicles anaven directament adreçats contra el seu i que, després, «com no l’han tornat a trobar han seguit amb altres cotxes». En relació a les patrulles, diu que «no sabem quants dies ho farem» i es mostra conscient que «no és feina nostra però és una feina que ens afecta i que no s’està fent».Fonts de la Guàrdia Urbana sostenen que el cos, que no ha detectat un increment dels fets delictius als barri en les darreres setmanes, «segueix treballant amb la seva presència constant» a la zona i que «el contacte amb els veïns també és continu» a través de l’«aposta per la proximitat». La policia local disposa de canals d’atenció orientats a la ciutadania i aquests «continuen oberts», a més de portar a terme «patrulles diàries i controls planificats amb Mossos d’Esquadra». Setmanalment, de dilluns a divendres, tal com precisen les mateixes fonts, «hi ha cinc hores diàries de patrulles a peu» a Mas Pellicer. El barri compta igualment «amb una comissaria de proximitat cada dilluns a la tarda».En un altre ordre de coses i en relació amb una altra de les qüestions que més preocupa el barri, la de la il·luminació, Navas explica que «des d’Habitatge s’han compromès a reemplaçar les llums instal·lades a sota dels porxos dels blocs de pisos i que estaven trencades». Són, segons detalla, al voltant de 50. A més, «també repararan part del cablejat que estava despenjat i que suposava un perill».