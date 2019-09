La primera fase del parc per a famílies de Reus es prorroga dos mesos més

La intervenció comptava amb un termini inicial de tres mesos que es compliran a finals d’aquesta primera setmana de setembre

Actualitzada 04/09/2019 a les 19:59

Sanejament del terreny

Les obres del parc per a famílies al Parc del Roquís de Reus s’allargaran més del previst. L’empresa que s’encarrega de la seva execució, Construccions Jaén Vallés SL, ha demanat una pròrroga de dos mesos a l’Ajuntament per acabar la primera fase de les obres i el consistori li ha concedit.El passat 7 de juny van començar els treballs corresponents a la primera fase del projecte del parc per a famílies, que forma part dels Pressupostos Participatius del 2018. Aquestes tasques tenen un pressupost de 125.721 euros i van ser adjudicades a Construccions Jaén Vallés SL, amb un termini d’execució de tres mesos. Per tant, les primeres tasques havien de finalitzar aquesta primera setmana de setembre. Però la realitat és que els treballs encara no han acabat i, per aquest motiu, l’empresa ha demanat una pròrroga de dos mesos més per poder finalitzar-los en unes condicions òptimes.L’obra preveu condicionar la zona verda existent per poder-la utilitzar com a parc per a famílies, i implementar activitats esportives i de lleure que facin d’aquesta zona un espai apte i valorat per a la ciutadania. El conjunt del parc tindrà diverses zones diferenciades: la zona de pícnic i de barbacoes, una zona de jocs infantils de 0 a 3 anys, tres espais de jocs infantils de més de 3 anys, una zona de fitness, una pista de patinatge i una zona que podrà ser utilitzada tant per a activitats esportives com per a la celebració d’esdeveniments.L’àmbit del projecte es troba al sud del polígon industrial AgroReus, al llarg del carrer Ignasi Iglésias i a la confluència amb el carrer de Rovira i Virgili.La primera fase de l’actuació, que és la que ara s’executa, preveu la instal·lació parcial de mobiliari urbà, com ara taules de pícnic, barbacoes i jocs infantils de 0-3 anys, així com la diagnosi i possible intervenció a l’arbrat existent en la zona de pícnic. Però abans, era necessari fer el moviment de terres, les pavimentacions, la preinstal·lació de les xarxes de reg i d’enllumenat, així com la instal·lació de sanejament. Segons es pot veure sobre el terreny, l’empresa ja ha realitzat aquesta primera part, el moviment de terres, i es troba en el pas de la preinstal·lació de les xarxes de reg i d’enllumenat i la instal·lació del sanejament.Així doncs, es preveu que en aquests dos mesos de pròrroga s’acabin aquestes preinstal·lacions i comencin a establir part del mobiliari urbà previst, com són les taules de pícnic, barbacoes i jocs infantils per donar per acabada la primera part del projecte. Després hauran de sortir a licitació les fases 2 i 3 que preveuen les instal·lacions de reg, enllumenat i aigua potable, els tancaments, talussos i jardineria, i senyalització, pel que fa a la fase 2; i respecte a la darrera, només quedarà el subministrament de la resta de jocs infantils, mobiliari urbà i elements d’ombra en forma de veles.