La Casa Navàs de Reus amplia fins a Misericòrdia el tast de vi i vermut

S’han previst més passis fins el 27 de setembre

Actualitzada 05/09/2019 a les 19:50

La Casa Navàs ha decidit allargar les Visites Premium fins a finals de setembre «davant l’èxit assolit durant les primeres setmanes d’activitat». Pràcticament cada dia, aquesta visita ha penjat el cartell d’entrades exhaurides, per això, s’ha decidit ampliar-les fins al 27 de setembre coincidit amb les Festes de Misericòrdia, tal com detallen des de la gestió de la casa en una nota.Les Visites Premium es van pensar per oferir als visitants una nova manera de gaudir d’una de les obres més emblemàtiques del modernisme europeu. Aquesta opció permet fer la visita guiada per la casa i, en acabar, assaborir un tast de vins i vermuts a la terrassa d’aquesta joia modernista construïda per Lluís Domènech i Montaner l’any 1908. Durant el tast es pot degustar el vi Secrets de Mar –negre i blanc– elaborat pel celler Clos Galena amb la DO Terra Alta. El vermut va a càrrec de Vermuts Miró i s’ofereix tant el Vermut Miró Reserva com el Vermut Miró Blanc. A més, la vetllada també està amenitzada per una selecció musical.Aquestes visites exclusives, d’una hora i mitja de durada es fan els dimarts, dijous i divendres. Fins al 13 de setembre les Visites Premium comencen a les 20 h., i del 17 al 27 de setembre s’avançaran una hora, és a dir, començaran a les 19 h. Les entrades per a les Visites Premium es poden comprar a través del web www.casanavas.cat , a la mateixa Casa Navàs o a l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament de Reus. Els tiquets tenen un cost de 17 euros. La Casa Navàs de Reus va tancar el primer semestre del 2019 amb un rècord absolut de visitants. Un total de 14.103 persones van passar per aquesta joia del modernisme europeu de gener a juny. El públic català va ser el majoritari, seguit de l’espanyol, el reusenc i l’internacional.