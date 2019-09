L'AVV Barri Juroca de Reus inaugura el seu primer local després de 43 anys

A l’acte de presentació van assistir-hi polítics i altres líders d’associacions

Actualitzada 04/09/2019 a les 21:36

L’Associació de Veïns Barri Juroca va inaugurar ahir a la tarda el seu local, ubicat a la plaça Antonio Giménez Vega. El responsable de dirigir l’acte va ser el seu president, Manuel Villalba, que va mostrar-se molt content que per fi el barri disposi d’un espai per a ells, després d’haver estat 43 anys sense tenir-ne.A l’acte també van assistir altres líders d’associacions veïnals, com ara Marcos Massó, president de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus (FAVR) i els regidors Débora García, de Ciutadans; Andreu Martín, del PSC , Daniel Rubio, d’Ara Reus; i l’alcalde Carles Pellicer. Villalba va voler recordar tota la història de l’associació de veïns que va néixer el 1976. Després dels corresponents agraïments a les diferents persones que van participar de l’acte, es va procedir a retirar la tela negra que tapava el cartell del local.Posteriorment va ser el torn de l’alcalde qui va celebrar aquest nou espai. «El barri mereixia un local social, per mantenir la convivència i passar estones agradables. En definitiva, per ser un punt de trobada dels socis i els veïns», va comentar en la inauguració el batlle qui també va assenyalar que «fer barri és molt important per la ciutat perquè cohesiona».Un cop finalitzats els parlaments, Pellicer va entregar a Villalba un petit obsequi, una figura de la silueta de la ciutat de Reus. Després, el barri va poder gaudir d’un pica pica a l’aire lliure, just davant del nou local social pel qual ja estan buscant diverses activitats per donar-li el màxim ús possible.