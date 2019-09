Interior projecta un segon edifici i durà nous serveis al Parc de Bombers de Reus

La Generalitat preveu ubicar seus del GRAF i de l’EPAF al recinte, el qual guanyaria superfície i s’adequaria per acollir bomberes

Pati de maniobres

La Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, que depèn del Departament d’Interior, té previst portar a terme una reforma integral del Parc de Bombers de Reus. Amb aquesta finalitat, el ple de l’Ajuntament va acordar, en sessió del 19 de juliol, tirar endavant una modificació urbanística a l’entorn de les actuals dependències que afecta també el carrer Vilafranca i permetre, així, que més endavant el parc pugui guanyar metres. El moviment es va fer arran d’una carta enviada al mateix Ajuntament i on la Generalitat expressava, entre altres qüestions, que «per raons estratègiques del parc de Reus, en un futur proper volem apostar per la incorporació de noves activitats complementàries: la seu de la Unitat Tècnica del Grup d’Actuació Forestal (GRAF) i la base territorial de l’Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF)».Pel que fa a la reforma del parc i les intervencions que comportarà, la carta, que té data del 26 de febrer detalla que «a l’hora de projectar-les, cal donar resposta a les necessitats actuals i preveure’n les futures». Entre aquestes necessitats hi ha «l’adaptació de les instal·lacions a la normativa actual, l’adequació de les dependències a l’existència actual de bomberes –pel que fa a dormitoris, vestidors o serveis–, la previsió d’augment de la plantilla o la millora i augment de la superfície de les dependències generals d’acord als estàndards normalitzats actuals».Interior recorda que «al parc de Reus es desenvolupen, a més de les activitats pròpies d’un parc de bombers, altres de complementàries com ara les de la seu territorial de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, la base territorial de les unitats especialitzades GRAF o el centre territorial de recàrrega i manteniment dels equips respiratoris de la Regió d’Emergències de Tarragona i la Regió d’Emergències de Terres de l’Ebre». A més, ara es vol instal·lar aquí «la seu de la Unitat Tècnica del GRAF i la base territorial de l’EPAF» per «raons estratègiques». És a causa de «les necessitats de major superfície derivades de la reforma del parc i d’ampliació de prestacions territorials» que «s’hauran de reubicar necessàriament alguns dels serveis».En reiterades ocasions, bombers del parc de Reus han denunciat públicament l’«estat precari» de les instal·lacions i les implicacions que aquesta qüestió té en el seu dia a dia.La carta de la Generalitat concreta que «per raons operatives, la nostra voluntat és edificar un segon edifici exempt per permetre la independència funcional dels diversos usos del parc i l’única possibilitat sense perdre el pati de maniobra i pràctica és poder ocupar el solar contigu al parc, de propietat municipal i qualificat urbanísticament com a zona verda».Per tal de concretar el projecte i el pla funcional de la reforma del Parc de Bombers de Reus, la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments demanava a l’Ajuntament la possibilitat de requalificació a solar d’equipament públic per a una posterior cessió. Aquesta requalificació és la que es va aprovar inicialment al ple del 19 de juliol, i abasta dos espais diferenciats: un de 2.326 metres quadrats delimitat pels carrers Mas de l’Abelló, Mas del Carpa, Mas del Tallapedra i la línia de ferrocarril; i un altre de 2.618 metres quadrats entre els carrers de Vilafranca del Penedès, de Sabadell, la riera de l’Abeurada i la línia de ferrocarril.La mesura mantindrà, amb tot, certs espais lliures entre el parc i els habitatges, i preveu una tanca amb elements vegetals per tal de garantir la bona relació amb els jardins de Mas Abelló. Malgrat que els terrenys que es canvien són erms, el tràmit implicarà, de qualsevol manera, la modificació de la fitxa amb què el Mas Abelló, que compta amb una protecció de nivell C, està inclòs al Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic, historicoartístic i natural de Reus (PEPPAHN). L’aprovació de la modificació urbanística és inicial i està pendent que se’n produeixi en breu la definitiva.