Español: «La Llotja de Reus obre a la baixa sempre en l'avellana»

La seu d’Unió de Pagesos va acollir ahir una reunió per abordar mesures

Actualitzada 04/09/2019 a les 22:06

L’executiva del sector de l’avellana i el col·lectiu de joves es van reunir ahir al vespre per tal de valorar la situació i abordar la possible convocatòria d’assemblees i mobilitzacions. La trobada va tenir lloc a la seu d’Unió de Pagesos.El sector de l’avellana es mostra molt enfadat amb els preus que taxa la Llotja de Reus i, després d’analitzar la resta de mercats, van decidir reunir-se ahir per traçar el nou full de ruta. La reunió també va servir per conèixer els detalls de la trobada entre Joan Caball, coordinador nacional d’Unió de Pagesos, i la consellera d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Teresa Jordà.«Hem de valorar quin serà el següent pas, decidirem si hem de convocar una assemblea o si hem de sortir al carrer perquè ens escoltin», comentava ahir, abans d’entrar a la reunió, Rafel Español, responsable nacional de la fruita seca del sindicat. El mateix Español recriminava el dimarts que «enguany tenim una avellana bona. El consumidor la paga molt cara i en canvi el pagès no es pot guanyar la vida. És una vergonya».De fet, tal com va recordar Español ahir instants abans de la reunió, «Unió de Pagesos denunciarà que la Llotja de Reus sempre obre a la baixa». Per això el sindicat considera insuficients i «per sota del preu de cost» les cotitzacions d’avellana i van decidir reunir-se per posar-hi remei, ja que com explica Español, «això és voler ensorrar el sector i condemnar-lo a no ser viable». Al tancament d’aquesta edició la reunió encara no havia finalitzat.