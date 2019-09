Desnonen una família amb tres fills menors a Reus

La comitiva judicial ha executat a Raseta de Sales el primer llançament que la PAH no aconsegueix aturar en 6 anys i Serveis Socials ofereix ara una fonda, que la família ha acceptat

Actualitzada 05/09/2019 a les 14:22

«L’hivern serà llarg i portarà patiment»

Una família amb tres fills menors ha hagut d’abandonar, aquest matí, el pis del carrer Raseta de Sales on habitava en règim de lloguer des de feia 12 anys. Tot i els moviments de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) per aturar-lo, la comitiva judicial ha fet acte de presència prop de les 10 del matí i ha executat el desnonament fixat per aquest 5 de setembre després que dos intents anteriors no s’haguessin arribat a consumar. Aquest és «el primer llançament que la PAH no aconsegueix aturar en sis anys» a Reus. L’immoble pertany a un particular que va denunciar al jutjat perquè la família va passar a abonar, durant alguns mesos, només el 50% de la mensualitat de prop de 300 euros acordada. La família havia decidit no seguir-la pagant íntegra «perquè el pis està en molt males condicions i, tot i que ho vam demanar molts cops, no ens l’arreglava». L’habitatge té part del terra aixecat i filtracions d’aigua.Al moment de produir-se el desnonament, Serveis Socials de l’Ajuntament de Reus únicament oferien al matrimoni i els seus tres fills menors, segons la PAH, una estada temporal a una fonda. La família té ingressos però «no per pagar un lloguer desorbitat, sinó un de normal» i lamenta que «ser d’origen marroquí és una dificultat a l’hora d’accedir al lloguer d’un pis». La PAH apel·la a l’Ajuntament, li recorda la vigència de a llei 24/2015 i demana una alternativa habitacional.A dos quarts de deu del matí, la família ja esperava a peu de carrer amb part de les seves pertinences. Els seus cinc membres estaven acompanyats d’un important grup de persones que han fet cap a Raseta de Sales per donar-los suport. A l’arribada de la comitiva judicial, la interlocutora de la PAH, Sandra Casanova, ha demanat un ajornament «ni que sigui d’un mes» que permetés localitzar un habitatge on traslladar la família però des de la comitiva s’ha informat de la negativa perquè «el pis és d’un particular i els seus drets també s’han de preservar». La propietària de l'immoble ha estat present durant el tràmit. Des de la PAH l’han avisat que «no anem contra la propietat sinó contra l’administració, que no facilita una alternativa».Mossos d’Esquadra han tallat la circulació rodada al carrer mentre s’executava el llançament. Les persones congregades al lloc han reivindicat els «drets» de la família i han demanat solucions a la seva situació. En constatar que el llançament era irreversible, la família ha acabat de treure alguns últims objectes del pis, entre els quals els accessoris del menor dels seus fills, que encara fa servir cotxet.Un cop amb la família al carrer, Casanova lamentava que «ells mai no han demanat res, només un habitatge digne, però ens diuen que no hi ha parc d’habitatges a Reus». «Seguim denunciant el fet que hi hagi tants pisos de bancs tancats i veiem que el govern no té empatia amb les famílies ni valentia per reunir-se amb els bancs i multar», afegia la membre de la PAH, que avisava que «ve l’hivern i serà un hivern llarg que portarà patiment». En relació al desnonament, Casanova explicava que «és una propietat privada i nosaltres no podem anar en contra de la propietat però sí en contra de l’administració que no ha aplicat la llei 24/2015 tot i saber que hi havia aquest desnonament». «No volem una pensió sinó un pis digne on puguin viure tres menors i la família pugui treballar, pagar un lloguer i fer una vida normal», afegia, i deia que «denunciem públicament la mala gestió de la regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella, i de l’alcalde de Reus, Carles Pellicer».«Veiem que les coses no canvien i van a pitjor. Ara venen més problemes, més famílies al carrer i ens preguntem què passarà amb elles», apuntava Casanova, que precisava que «ara el problema està als lloguers i ningú no està demanant res excepcional, simplement viure dignament, i tenim una llei que ens protegeix. L’Ajuntament de Reus va reclamar la recuperació de la 24/2015 però a la ciutat no sabem per on se la passa».Al seu torn, molt afectada per la situació, la llogatera, explicava que «surt aigua del sostre, el lavabo està destrossat i la cuina ha caigut sencera» i assegurava que «de vegades, no teníem rebut d’haver pagat el lloguer perquè es donava en mà». «Confiàvem en ella però ens ha denunciat, ha sumat tot i diu que li devem 10.000 euros. Jo no tinc 10.000 euros. Si els tingués, compraria un pis millor que quedar-me al carrer», concloïa. El grup s’ha dirigit després a les dependències de Serveis Socials, ubicades a l’antic hospital, per demanar una solució a Vilella.Al desenllaç de la reunió mantinguda amb Serveis Socials, segons precisen des de la PAH, la família ha accedit a allotjar-ser a una fonda que l’Ajuntament els proporcionarà durant una setmana. En aquest temps, i també amb l’assessorament de Serveis Socials, la família tramitarà la sol·licitud d’ajuts per al lloguer a la Generalitat i cercarà un pis el preu del qual pugui assumir. Aquesta mateixa tarda està previst que es posin en contacte amb una immobiliària per conèixer el detall de les condicions d’un habitatge que els podria servir.