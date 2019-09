Comença l'enderroc per deixar lloc a l'ampliació del Centre de Lectura de Reus

L’obra va iniciar-se ahir al 12 del carrer de la Concepció, amb la retirada de fusteria i l’apuntalament, i avançarà de dalt a baix fins a tirar a terra el bloc

Actualitzada 05/09/2019 a les 13:28

Els treballs es fan manualment

Els moviments que desembocaran en l’enderroc del número 12 del carrer de la Puríssima Concepció per permetre l’ampliació del Centre de Lectura van iniciar-se ahir amb la retirada d’andròmines i fustes de l’interior de l’immoble. Hi treballen, de moment, dos operaris que, a mesura que avancin les feines, passaran a la part superior de l’edifici per començar a treure pedra. Fonts de Demolicions Pujals, empresa a què se li han encarregat les obres, expliquen al Diari Més que «el primer que fem és retirar mobles i fusteria perquè fem la separació de material per la qüestió del reciclatge» i que «a la vegada, anem apuntalant des de sota per evitar perills i, un cop acabem això, enderrocarem des de la planta superior».La majoria de les feines «s’han de fer manualment» per les particularitats de l’edifici i de la seva ubicació, en un carrer força estret per on no hi podria accedir maquinària pesant. La previsió és que «al llarg d’aquesta setmana acabem de retirar tot el que hi ha a dins i d’apuntalar i que, la setmana vinent, ja ens posem a enderrocar», segons concreten les mateixes fonts. En total, «possiblement hi estarem durant dos mesos».Anteriorment, l’empresa havia col·locat ja nous tancaments al solar adjacent al Centre de Lectura, amb una porta per on sí que es puguin fer passar vehicles de menors dimensions amb què traslladar la runa que es generarà amb la intervenció. L’enderroc arrencarà a la part superior del número 12 del carrer de la Concepció, que compta amb un total de quatre plantes més terrat. Es farà manualment i també de manera interior.El president del Centre de Lectura, Lluís Miquel Pérez, explica que «aquest és el principi d’un projecte ambiciós i estrictament necessari per ampliar el Centre de Lectura essencialment per a aules, ja que tenim 600 alumnes de dansa, música, teatre i altres i necessitem un espai lateral i que no interrompi la resta». «L’enderroc durarà unes setmanes i, després, començarem a fer forat per anar construint», afegeix, i diu que «tenim un finançament parcial que suposo que, de cara a les institucions, en el pròxim pressupost, millorarà una mica i, a més, haurem de posar recursos propis». L’1% cultural o Europa són altres alternatives que el Centre de Lectura sondejarà per obtenir fons. Pérez detalla que «les obres les farem en dues fases: primer, planta baixa, estructura i tancaments i, després, a mesura que tinguem finançament, la resta». En l’actualitat, l’entitat compta amb uns 2.000 socis.El Centre de Lectura havia fet la sol·licitud de llicència durant el primer semestre de l’any, després de signar un conveni amb l’Ajuntament de Reus a través del qual el consistori va atorgar una subvenció de 150.000 euros per l’obra. El projecte encaixa en el Pla Especial de Reforma Interior del Nucli Antic, l’actuació urbanística de remodelació de l’entorn del Teatre Bartrina i dels immobles on està ubicat el Centre de Lectura; i abasta els espais que es corresponen amb els números 6-8-10 i 12 del carrer de la Puríssima Concepció i els baixos del número 4 del mateix carrer. L’ampliació dotarà el Centre de Lectura de nous accessos pel carrer de la Puríssima Concepció. La col·laboració amb l’Ajuntament a principis d’aquest 2019 va suposar la renúncia al dibuix inicial elaborat l’any 2011, tenint en compte que representava una càrrega excessiva per a les parts i s’ha substituït per un de redimensionat.