La botiga de la Casa Navàs serà també Bé Cultural d'Interès Nacional

La Generalitat fa inventari de la fusteria modernista de l’establiment per incloure-la dins la protecció que l’edifici té des de 1991

Actualitzada 09/07/2019 a les 08:41

Més hores de visita

Mobiliari i elements de fusteria de la botiga de la Casa Navàs s’incorporaran a la declaració de l’edifici modernista del Mercadal com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), la qual la Generalitat va materialitzar l’any 1991. Fonts de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural concreten al Diari Més que, al maig, va obrir-se un expedient de modificació de la declaració de BCIN de la construcció, en la categoria de Monument Històric, per tal d’«ampliar la relació de béns mobles que s’hi consideren vinculats» i afegir-ne alguns que no figuraven en el recompte realitzat 30 anys enrere i que es troben localitzats a l’emblemàtica botiga. Entre aquests objectes hi ha des de prestatgeries fins a portes passant per una peculiar caixa forta pintada de color vermell, tots ells carregats d’història.Des de la mateixa Casa Navàs precisen que, fa poc temps, «la Generalitat va estar inventariant» els elements d’aquesta part de l’immoble amb la finalitat d’incloure’ls al paraigua del BCIN, tot i que recorden que aquests «ja tenien una protecció». L’expedient va donar lloc a un període d’exposició pública i a Patrimoni detallen que aquest «ja ha finalitzat» i que «estem a l’espera de conèixer si s’han presentat al·legacions per continuar endavant».En concret, el llistat redactat el 1991 sumarà ara «elements de fusteria de la botiga de la Casa Navàs que, de la mateixa manera que la resta de béns mobles de la casa ja declarats, formen part inseparable del monument històric». La fusteria de la Casa Navàs «és modernista, amb disseny de Lluís Domènech i Montaner i data d’execució entre 1902 i 1905». El conjunt de peces que s’hi incorporaran abasta, entre altres, la porta d’entrada des del carrer Jesús i prestatgeries de fusta que cobreixen totes les parets perimetrals de l’edifici, que són de doble alçada a la zona pública i al passadís d’entrada i de triple alçada a la zona privada. També la barana de ferro de les passeres i quatre escales de caragol que hi donen accés, dos mobles perpendiculars a les prestatgeries, taulells de fusta amb cantells motllurats i suports metàl·lics o una caixa forta de ferro pintada de color vermell. La declaració de l’edifici com a BCIN implica, entre les diferents qüestions, la necessitat d’autorització prèvia del Departament de Cultura per realitzar-hi obres o qualsevol intervenció que afecti la seva situació.La botiga Successors de Joaquim Navàs, gestionada per la família Blasco Font de Rubinat i que atenia des de l’any 1905, va abaixar definitivament la persiana al gener de 2018. A finals de 2017, l’empresari Xavier Martínez s’havia fet amb la propietat de la majoria de l’immoble. La botiga, on es venia principalment roba de la llar i similars, havia estat distingida el 2015 amb un dels Premis Nacionals als Establiments Centenaris que lliura la Generalitat.La Casa Navàs, que en els darrers temps ha fet una aposta clara per obrir les seves portes, amplia a l’estiu l’horari de visites, tal com detallen fonts de la gestió, i oferirà torns de dilluns a diumenge de 10 a 14h i de 16 a 21h. Durant la Setmana Santa d’aquest 2019, l’espai va rebre fins a 1.288 visitants pels 2010 que havia registrat en el mateix període de 2018, a causa ja en aquell moment de la implantació d’una oferta d’accés amb més capacitat que l’anterior. Per Nadal, els visitants van ser un total de 2.568 davant els 181 de l’any passat.