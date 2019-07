El seu conductor, aparentment, no ha patit cap ferida

Actualitzada 08/07/2019 a les 18:36

Els conductors que passaven per l'avinguda Bellisens de Reus s'han quedat bocabadats al veure com un vehicle havia pujat a una rotonda de la via i havia acabat xocant contra un arbre de la mateixa.Els fets s'han produït cap al migdia a la rotonda que hi ha a prop de l'Hospital Sant Joan de Reus. En aquest, el vehicle ha quedat força danyat a la part davantera després de topar contra l'arbre, per la qual cosa ha saltat l'airbag. El seu conductor, aparentment, no ha patit cap ferida.Fins al lloc, s'ha desplaçat la Guàrdia Urbana de Reus i una grua que ha retirat el vehicle de la rotonda. El SEM i els Bombers no han hagut d'intervenir.