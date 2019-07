Inscripcions obertes per la caminada popular nocturna i la Ekiden de Reus

Totes dues es realitzaran el 20 de juliol

Actualitzada 08/07/2019 a les 10:09

L’Ajuntament de Reus, a través de la regidoria d’Esport i Reus Esport i Lleure, col·labora amb Tretzesports en l’organització d’una nova Caminada Popular, en aquesta ocasió en horari nocturn. Aquesta caminada, que té lloc el dissabte dia 20 de juliol, coincidirà amb la Ekiden de Reus, que aquest any consisteix en una mitja marató per relleus.Totes dues activitats tindran inici i final al Pavelló Olímpic Municipal de Reus.La Caminada tindrà dos recorreguts; un de llarg de 10,7km i un de curt de 8,4km. La sortida està prevista per les 21h, i recorrerà camins rurals i urbans, passant per la urbanització Aïguesverds, per tornar de nou al Pavelló Olímpic. Es recomana portar aigua i llum frontal.Per la seva banda, la Ekiden de Reus, enguany es disputarà en format de mitja marató per relleus. Amb un circuit al voltant del Pavelló Olímpic on es concentraran els equips i on es realitzaran els relleus d’aquesta prova. La cursa començarà a les 20h.Les inscripcions ja estan obertes per a les dos activitats, i es poden fer des d' aquest lloc web.