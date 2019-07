El republicà Daniel Recasens es farà càrrec de la regidoria d'Educació

El número dos d’Esquerra assumeix, a banda de Cultura, una de les tres àrees oferides a la CUP que encara no tenien titular

Ara Reus vol Medi Ambient

El repartiment de carteres a l’Ajuntament encara s’està acabant de perfilar, malgrat que s’ha arribat a presentar en fins a dues ocasions en un plenari, un el dia 28 de juny i l’altre, el 3 de juliol, com a conseqüència de la repetició de la sessió d’investidura.En aquests dos plenaris es van repartir totes les regidories excpete Habitatge, Medi Ambient i Educació, tres àrees que van ser oferides a la CUP perquè entrés a formar part del govern, una oferta que els cupaires van decidir declinar per seguir a l’oposició.Ara, una d’aquestes regidories ja ha estat assignada, segons confirmen fonts del partit. Es tracta d’Educació que l’ostentarà el número 2 d’ERC, Daniel Recasens, qui ja ocupava la regidoria de Cultura. L’anunci el va fer oficial el partit a través de les xarxes socials on compartia una imatge amb els sis regidors que formen part del govern i amb el càrrec que ocuparà cadascun, sense l’existència de cap comunicat oficial per part de l’Ajuntament, que segons han assegurat fonts del partit a aquesta redacció, es publicarà durant el dia d’avui.En aquesta piulada ERC detalla que «en aquest mandat, encapçalem, juntament amb la vicealcaldia de Noemí Llauradó les regidories de Cultura i Política Lingüística; Educació; Participació, Bon Govern i Serveis Generals; Empresa i Ocupació; Urbanisme i Mobilitat; i Salut i Ciutadania» i el text ve acompanyat d’una imatge per a identificar cada regidor amb la seva àrea. Concretament, Recasens assumeix Cultura i Política Lingüísta i Educació, Montserrat Flores Participació, Bon Govern i Serveis Generals, Carles Parts Empresa i Ocupació, Marina Berasategui Urbanisme i Mobilitat i Óscar Subirats Salut i Ciutadania. Un repartiment que Noemí Llauradó, vicealdaldessa de la ciutat, també va aprofitar per comentar a través del seu perfil de Twitter en el qual detalla que «compto amb un equip magnífic, treballador i professional que permetrà a la ciutadania reusenca i construir un Reus millor».Amb la regidoria d’Educació ja resolta, ja només falten dues àrees per concretar, Habitatge i Medi Ambient. Segons fonts consultades per aquesta redacció, Ara Reus estaria negociant fer-se càrrec de la regidoria de Medi Ambient, una àrea que en el darrer mandat ja va ostentar, igual que Recursos Humans, que ja ocupa Dani Rubio. Així doncs, si finalment, Ara Reus aconseguís la regidoria de Medi Ambient, el partit municipalista ocuparia tres àrees, Recursos Humans, amb Dani Rubio com a titular; Seguretat i Convivència, que l’ostenta Dolors Vázquez, i Medi Ambient que caldrà esperar que fructifiquin les reunions per a saber quin dels dos regidors se’n faria càrrec.Per tant, amb Educació per ERC i amb Ara Reus negociant per Medi Ambient només falta per saber qui es farà càrrec d’Habitatge i, si el repartiment és equitatiu, aquesta àrea podria ocupar-la Junts per Reus, malgrat que ningú s’ha posicionat, encara, per aquesta regidoria. Una situació que el PSC no va dubtar en criticar, ja que considera aquestes algunes de les regidories més importants. «S’havien d’assignar sí o sí», denunciava Andreu Martín.