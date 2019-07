El Parlament insta el CatSalut a crear l'entitat de dret públic del Sant Joan

La Generalitat es va comprometre a consumar el tràmit durant el segon semestre d’aquest any 2019

Actualitzada 07/07/2019 a les 21:05

Un model «que no està vigent»

La Comissió de Salut del Parlament ha aprovat, per unanimitat, una proposta de resolució impulsada pel grup de Cs que insta el govern català a «constituir, en el temps i termes establerts en l’acord de bases que l’Ajuntament de Reus i la Generalitat van signar el 28 de desembre de 2018, l’entitat de dret públic titularitat del Servei Català de la Salut que haurà de gestionar l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus».La proposta, que va rebre llum verda durant la sessió del 6 de juny, també reclama a la Generalitat que faci «les gestions necessàries perquè la societat municipal Gestió Comarcal Hospitalària (Gecohsa) de Reus, propietat íntegrament de l’Hospital Universitari Sant Joan, formi part de la negociació d’actius i passius» per la creació d’aquesta mateixa entitat, així com «retre comptes» en el marc de la pròpia Comissió una vegada el nou model hagi entrat en funcionament. L’acord del 28 de desembre del 2018, segons el detall de la informació que les parts implicades van facilitar en aquell moment, va programar la creació de l’entitat de dret públic que assumirà el Sant Joan «durant el segon semestre del 2019». Els terminis estan vigents i ERC precisa que «s’hi està treballant a bon ritme».En la seva proposta de resolució, que va començar a tramitar-se el juliol del 2018, Cs plantejava d’inici «un termini màxim de tres mesos» per l’activació de l’entitat de dret públic del CatSalut –el text original parlava de Consorci, la fórmula que va plasmar-se en un primer document d’intencions per al canvi de gestió i que posteriorment va quedar descartada– i contemplava «assumir el dèficit acumulat des de l’1 de gener de 2018». També «formalitzar i fer efectiva la compra de Gecohsa» en un termini «no superior als sis mesos». El grup va admetre esmenes de JxCat i ERC al redactat original que van implicar la supressió de totes les referències a terminis i la reformulació del punt sobre Gecohsa. La causa de dissolució generada pel dèficit del 2018 va quedar remoguda a l’abril en base a una carta de compromís del CatSalut per fer-se càrrec del desequilibri.El diputat taronja Francisco Javier Domínguez apuntava, en l’exposició de la proposta a la Comissió de Salut, que el Sant Joan «es troba en una situació econòmica, diguem-ne, difícil» i que aquesta «ve donada pel sobredimensionament del nou edifici i del seu cost, la disminució de l’activitat contractada pel CatSalut i una mala planificació i gestió, entre altres motius».En el torn de defensa de les esmenes, la llavors encara diputada d’ERC Noemí Llauradó valorava que l’entitat de dret públic que hi ha projectada, i que ha reemplaçat la idea inicial d’un Consorci, «és la millor solució possible per la situació complicada que travessava l’Hospital Sant Joan, però també perquè l’atenció sanitària és competència de la Generalitat». Aquest actual «era un model de fa 30 anys que, en aquell moment, va ser referència al país. Però en 30 anys les coses canvien molt. Aquell model ja no és vigent ara per tota la despesa que origina un hospital i tota la inversió necessària, tenint en compte que la població ha canviat molt», afegia.Per a Llauradó, «una població més envellida amb més malalties cròniques, més necessitat de tecnologia mèdica, més necessitat de medicació, no es podia sustentar des d’un Ajuntament» i el canvi «també possibilitarà que, des de l’Hospital Sant Joan de Reus, amb l’Hospital Joan XXIII i amb la Verge de la Cinta es pugui liderar l’atenció sanitària del sud de Catalunya».En relació a Gecohsa, Llauradó expressava que «en el moment que es va presentar la proposta de resolució, a l’agost del 2018, hi havia la voluntat que el CatSalut adquirís aquesta entitat, per tal d’ajudar la societat Hospital Sant Joan a remoure una causa de dissolució que hi havia. Però, finalment, es va optar per una altra solució que va ser repartir dividends d’aquesta societat cap a la societat mare. I sí que és cert que la Generalitat es va comprometre amb l’Hospital de Mora a fer-hi un pla d’inversions». La voluntat del CatSalut és tancar l’expedient de la compra de Gecohsa a finals de juliol i crear l’empresa pública Salut Terres de l’Ebre.