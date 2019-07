El Jutjat Penal número 2 de Reus demana un reforç per l'excés de càrrega

Seria el segon del partit judicial de Reus, on ara hi ha el d’Innova, i assumiria 24 judicis al mes

La titular del Jutjat Penal número 2 de Reus ha sol·licitat l’aprovació d’un reforç per alleugerir la important càrrega de feina que registra aquest òrgan concret. En detall, tal com precisen fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) al Diari Més, la petició ve donada pel fet que el jutjat «té una elevada taxa de pendència» –la diferència entre assumptes pendents i resolts al final d’un període– i, a través aquest moviment, «es pretén rebaixar-la». En l’actualitat, el total del partit judicial de Reus compta amb un sol reforç, en forma de comissió de serveis, el qual ha estat prorrogat recentment fins al mes de desembre i que s’aplica al Jutjat d’Instrucció número 3, on discorre el cas Innova. Si s’acabés concedint, per tant, el del Penal número 2 seria el segon a Reus.La Sala de Govern del TSJC, en sessió del passat 7 de maig, va acordar «informar favorablement» de la petició de la magistrada del Penal 2. En concret, tal com s’ha plantejat, el reforç consistiria en «una comissió de serveis sense relleu de funcions per un període de 6 mesos». El jutge que accedís a aquesta comissió de serveis –la qual implica compatibilitzar les noves tasques amb les seves de pròpies– realitzaria «24 judicis al mes, un dia a la setmana» i hauria de ser la titular del jutjat «qui estableixi els criteris de distribució». Fonts del TSJC apuntaven fa pocs dies que la comissió oferida encara no havia estat resolta.El partit de Reus compta amb dos jutjats penals. Amb dades del primer trimestre del 2019, la mitjana d’assumptes ingressats per òrgan era de 142 i la d’assumptes resolts, de 117. A l’inici del període, n’hi havia 1.055 en tràmit que van ser 1.127 en acabar. Es van emetre una mitjana de 108,5 sentències, 28 interlocutòries i 116,5 decrets. La taxa de pendència era de 4,80, xifra que resulta molt elevada i que mostra que el jutjat rep assumptes molt per damunt de la seva capacitat per donar una resposta. És per això que es demana una comissió de serveis que acceleri la resolució de casos. L’únic jutjat que disposa d’un reforç, ara, és el d’Innova.