Tres ferits per inhalació de fum en l'incendi d'un pis a Reus

Actualitzada 05/07/2019 a les 10:28

Tres persones van resultar ferides per inhalació de fum la nit d'ahir dijous, 4 de juliol, arran d'un incendi d'habitatge a Reus. El foc es va produir en un pis del qual va cremar totalment la cuina. La resta del domicili va quedar afectat pel fum. En el servei hi van treballar quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, així com la Guàrdia Urbana de Reus i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).L'incendi es va declarar a les 21.35 hores en un habitatge d'un bloc de 9 pisos situat al carrer Riera d'Aragó. Les flames van cremar completament la cuina, mentre que la resta del pis va quedar afectat pel fum. Com a conseqüència del succés, tres persones van resultar ferides per inhalació de fum. Es tracta d'un home de 64 anys, una dona de 58 i una noia de 22 que el SEM va traslladar amb pronòstic menys greu a l'Hospital Sant Joan de la ciutat.Un total de quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat van treballar en les tasques d'extinció del foc, que es va donar per apagat a les 22.01h. Posteriorment van procedir a ventilar l'habitatge, que havia quedat afectat pel fum.