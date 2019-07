S'enfronten a 18 mesos de presó per fer pintades en un tren a Reus

La fiscalia també demana que els dos joves paguin una multa de 4.500 euros i indemnitzin Renfe amb 2.800 euros més

La fiscalia de Tarragona demana una pena de 18 mesos de presó per dos joves que van fer pintades en un tren a Reus. Els fets es remunten a un any enrere. Segons l’escrit d’acusació de la fiscal, els nois, tots dos majors d’edat, van fer grafits i signatures sobre un vagó que es trobava a l’estació de tren, la matinada del 18 de juliol del 2018. Les pintades van ocupar uns 20 metres quadrats. Els danys causats es valoren en prop de 2.800 euros, quantitat a abonar a Renfe. La fiscal els considera responsables d’un delicte de danys en bens d’ús públic, penat amb 18 mesos de presó i 15 mesos de multa, amb una quota diària de 10 euros -el que suposa una multa de 4.500 euros per a cadascun. El cas es jutjarà al jutjat penal.