Els comerciants de Reus coincideixen que el 'boom' de les rebaixes ja no és igual

Atribueixen aquesta conseqüència al fet que cada establiment les pot iniciar el dia que vulgui, sense anar tots a la vegada

Actualitzada 04/07/2019 a les 21:13

Les rebaixes van començar a Reus aquest dilluns, coincidint amb l’inici del juliol, malgrat que hi ha alguns establiments que ja van fer-ho la setmana anterior. Això és possible des del 2013, any en què es va començar a aplicar la nova llei de rebaixes que dictamina que cada establiment pot començar-les quan ell cregui convenient. És per això que molts comerciants reusencs expliquen que «el boom de les rebaixes ja fa temps que no és igual, ja no hi ha aquelles cues el primer dia».Gemma Molner, presidenta del Tomb de Reus, detalla que «per nosaltres l’inici de les rebaixes d’estiu és l’1 de juliol i les d’hivern el 7 de gener, però òbviament cada comerciant pot fer el que cregui millor» i afegeix que «sí que és cert que les botigues més petites solen fer el mateix calendari».Respecte a l’inici d’aquestes rebaixes, Molner argumenta que «està sent una setmana bastant productiva» i reconeix que «m’esperava que fos molt fluixa i que aquest cap de setmana ja fos més fort».En la mateixa línia es troba un treballador de l’establiment Celio qui comenta que «el dilluns va venir molta gent però no es van produir les cues a les quals estàvem acostumats abans, anava entrant força gent però sense aglomeració». El mateix treballador no creu que les promocions que es fan durant l’any afectin les rebaixes però sí que pensa que el fet de no començar tots a la vegada perjudica. «S’ha perdut aquell esprint inicial», afegeix el dependent.Per la seva banda, Toni Castro de la botiga Intersport afegeix als aspectes negatius que «el clima tampoc ha ajudat perquè fins a finals de juny no ha començat a fer calor i hi havia molta roba d’hivern acumulada als locals». Pel que fa a l’inici de les rebaixes, Castro desgrana que «nosaltres sempre les comencem amb una campanya d’un o dos dies molt agressiva i ve molta gent» i afegeix que «al final acabaran durant 7 o 10 dies perquè ja no està entrant gaire gent i encara estem a la primera setmana».En comparació a altres anys, tots tres coincideixen que segueix havent-hi més clients nacionals que no pas estrangers que, fins i tot, han baixat una mica.