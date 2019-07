El Teatre Fortuny inverteix 30.000 euros en conservar i millorar les instal·lacions

Es rehabilitarà la zona de l'escenari, camerinos i accessos

Actualitzada 05/07/2019 a les 12:18

El Consorci del Teatre Fortuny de Reus inverteix 30.000 euros en conservar i millorar les instal·lacions, especialment a la part de l'escenari i els camerinos. Aquestes actuacions es duran a terme entre els mesos de juliol i l'agost, període de l'any en què l'espai escènic reusenc no té programació. Es rehabilitaran diverses zones de l'escenari i de la part corresponent a les sortides d'emergència del carrer de Boule que han quedat deteriorades pel pas del temps. Així doncs, segons informen fonts municipals, a la part de l'escenari és on es durà a terme una major actuació de manteniment.La conservació, reparació i també manteniment dels elements elèctrics i dels aparells d'il·luminació artística serà una de les parts destacades de l'actuació d'enguany, així com la restauració d'alguns elements arquitectònics que formen part de la sala.Aquest pla de millora de les instal·lacions i equipament del Teatre Fortuny es va iniciar l'any passat, amb una dotació de 70.000 euros, una inversió que va suposar, entre d'altres, la millora de la climatització de la sala i una part dels equips tècnics. Per aquest any, el pressupost destinat és de 30.000 euros.Amb les millores i inversions pensades per dur a terme aquest estiu, el Teatre Fortuny adequarà les instal·lacions per afrontar la nova temporada de tardor que començarà el pròxim mes de setembre.