Beth Rodergas encandila als assistents en l'últim concert del FAR

La cantant va preparar un repertori especial

Actualitzada 05/07/2019 a les 10:45

L’artista catalana Beth Rodergas va ser l’encarregada de cloure el Festival de les Arts de Reus ahir a la nit amb una actuació que va meravellar als assistents amb un repertori de cançons creades especialment per a l’ocasió.Prop d’un centenar de persones, gairebé penjant el cartell de complet, van omplir el pati de l’Institut Pere Mata ahir a la nit per a escoltar i veure Beth Rodergas que va començar la seva actuació puntualment a les 21 h.Una de les veus més internacionals del nostre país va regalar ahir al públic una vetllada musical inoblidable fent un repàs d’aquells temes que més l’han significat però també presentant una acurada selecció de cançons de tots els temps, versionades amb piano expressament per a l’ocasió.Les entrades tenien un preu de 25 euros i a banda de poder gaudir del concert de la cantant catalana, el públic també va poder degustar algunes de les delícies fredes que va preparar el Forn Huguet per a l’ocasió, un menjar que els assistents van gaudir molt davant la calor que, malgrat ser les nou del vespre, va estar molt present.Amb aquest concert es va posar el punt final al Festival de les Arts de Reus (FAR) d’aquest any 2019, que ha portat a la capital del Baix Camp quatre concerts de gran envergadura.Els encarregats en inaugurar el FAR van ser els grups Catarres i Búhos que van oferir un gran concert gratuït a la plaça Llibertat el passat 15 de juny. També van passar pel festival Ana Belén i, finalment Beth, amb l’espectacle Una nit amb la Beth.