Aplicaran neurociència i intel·ligència artificial en el disseny de productes

Eurecat participa en el projecte ‘Conoce’, que busca adaptar-se a les necessitats dels consumidors

Actualitzada 04/07/2019 a les 22:03

Comprendre al consumidor

El centre tecnològic Eurecat (membre de Tecnio), amb seu a Reus, participa en el projecte Conoce, que aplicarà tecnologies disruptives en l’àmbit de la neurociència, amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement del consumidor i en la seva percepció dels estímuls multisensorials, per tal de desenvolupar productes alimentaris innovadors adequats a les seves necessitats i preferències.El projecte, que ha estat aprovat pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), serà desenvolupat per un consorci liderat per Angulas Aguinaga, en què participaran les empreses Aves Nobles y Derivados (Aldelís), Grupo Carinsa, Codorníu, Cerealto Siro Foods, Loop New Business Models i Seidor i els agents tecnològics AINIA, IATA-CSIC, Itainnova i la Universitat Politècnica de València, a més d’Eurecat, que duu a terme la coordinació tècnica.En paraules del responsable de Negoci del Sector Alimentació d’Eurecat, Ignasi Papell, Conoce «suposa un canvi conceptual rupturista, ja que situa el consumidor al centre de cadascuna de les etapes del procés de desenvolupament dels productes alimentaris, des de la conceptualització de solucions d’alimentació, passant pel desenvolupament del producte fins a arribar al punt de venda».D’acord amb les dades aportades per Nielsen en un estudi que va analitzar 12.000 productes de gran consum llançats des de 2011, el 76% van desaparèixer després d’un any en els lineals. Segons aquest informe, especifica Papell, «el principal problema estaria en el fet que aquests productes no resolien una necessitat dels consumidors i per això, no van comptar amb la seva acceptació».La finalitat de Conoce és «assegurar processos d’innovació més eficients i sostenibles mitjançant la innovació tecnològica, per tal de millorar la taxa d’èxit de llançament de nous productes», afegeix el director de Tecnologies Digitals d’Eurecat, Joan Mas, que remarca que «es tracta d’una fita en la R+D+i de les empreses alimentàries espanyoles, ja que totes les companyies participants posaran el focus en el consumidor utilitzant tecnologies digitals no emprades fins avui».En concret, l’aportació d’Eurecat al projecte se centra a aplicar al procés de disseny i de producció de productes alimentaris les últimes innovacions en tècniques de neurociència que permeten obtenir mesuraments de respostes conductuals i fisiològiques fora dels habituals contextos de laboratori. L’objectiu és, d’una banda, comprendre millor el consumidor, les seves necessitats i les seves respostes davant un producte nou en diferents contextos de consum i, de l’altra, com aquestes respostes es poden parametritzar per incloure-les de forma sistemàtica en una nova metodologia integral de conceptualització del producte. Així mateix, Eurecat abordarà la millora en l’eficiència del processat alimentari, establint processos d’elaboració orientats al consumidor. El projecte, que compta amb un pressupost global de 5,7 milions d’euros per als pròxims quatre anys, s’emmarca en la convocatòria del Programa Estratègic de Consorcis de Recerca Empresarial Nacional.