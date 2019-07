USITAC exigeix una data clara sobre l'obertura de la residència d'Horts de Miró

Critiquen les «mentides» dels governs implicats

Actualitzada 04/07/2019 a les 11:25

La residència d’Horts de Miró fa molt temps que està pendent d’una data d’obertura i des de la Unió Sindical Independent de Treballadors de l’Administració de Catalunya (USITAC) també fa temps que exigeixen aquesta data o, com a mínim, no volen «més mentides».«Fa un any que nosaltres vam anar a parlar amb Montserrat Vilella, regidora de Benestar Social, i aleshores ja ens va dir que l’obertura de la residència estava pendent d’un conveni que s’havia de signar», replica el secretari d’organització i comunicació del sindicat, Alfred Maza, qui afegeix «ja fa temps que sabem que la residència no obre portes perquè no hi ha voluntat política».Des d’USITAC argumenten que la Generalitat els va posar l’excusa del 155 però ells van anar a parlar amb Dolors Montserrat, ministra de Sanitat durant el govern de Rajoy i, per tant, qui va ocupar-se d’aquesta àrea a Catalunya durant el 155. «Ella ens va comentar que només estava aquí per controlar els aspectes econòmics i que no podia autoritzar l’obertura de la residència i que els diners per fer això ja estaven adjudicats», comparteix Maza per refermar la seva declaració que «no hi ha voluntat política».El secretari general del sindicat, Josep Tutusaus, posa de manifest la importància d’aquesta residència, ja que «hi ha 170 persones grans que viuen soles i estan pendents de residència». A més, tots dos coincideixen en el fet que «ens estan enganyant, a nosaltres i a la població» i afegeixen que «quan vam saber que es construiria una residència privada, de seguida vam dir que aquesta obriria abans que la d’Horts de Miró, tot i que la pública ja estava edificada, i així ha estat».Segons comparteixen des del sindicat, ara mateix hi ha dues persones treballant a l’interior de l’edifici, tot i que no hi ha cap persona usuària i lamenten que «els mobles estan plens de pols perquè fa molt temps que està tot preparat perquè obri».Ara, tant Maza com Tutusaus exigiran a l’Ajuntament no només una data clara per l’obertura de la residència sinó també que, quan ho faci, ho faci a «ple rendiment». «Ara ja no ens conformarem en què obri la primera planta de les habitacions, oferint 24 de públiques i 5 de privades, ara ja volem que ho faci al complet, amb totes les habitacions disponibles, tal com ha fet l’altra residència privada», comparteixen els sindicalistes que no descarten fer alguna manifestació. «Estem pensant a fer alguna cosa per fer més visible la nostra lluita però necessitem més volum de gent», detalla Tutusaus que afegeix «l’ideal seria convocar als manifestants al Mercadal, davant l’Ajuntament però després també anar fins al Mercat Central i aturar-nos davant on tenen les oficines de l’àrea de Benestar Social perquè s’adonin del nostre malestar en aquest tema».Segons fonts de la Generalitat i de l’Ajuntament, la residència s’obrirà quan arribin a un acord satisfactori per ambdues parts.