La Guàrdia Urbana de Reus aixeca més de 220 actes al juny per consum d'alcohol al carrer

La xifra ha superat la de l'any passat, on n'hi havia 389 durant el mateix període

Actualitzada 04/07/2019 a les 16:15

La Guàrdia Urbana de Reus ha aixecat 229 actes durant el mes de juny per consum d'alcohol a la via pública. Amb aquesta xifra, aquest 2019 ja s'han interposat 714 actes, mentre que el 2018 hi havia 389 entre els mesos de gener i junyL’any 2018 es va tancar amb xifres rècord, amb un total de 896 actes, dades que previsiblement es veuran superades enguany per la pressió policial contra l'incivisme i el consum d'alcohol.El consum d’alcohol a la via pública és un fet incívic vinculat a l’oci nocturn, com també ho és el miccionar a la via pública. La Guàrdia Urbana ha aixecat el passat mes de juny 105 actes per aquesta qüestió, i porta 493 en el que portem de 2019. Durant els primers sis mesos de l’any passat en va sumar 355, i al llarg de 2018, 822.El consum de begudes alcohòliques i les miccions al carrer són els dos fets incívics més denunciats per la Guàrdia Urbana.La majoria de comportaments incívics denunciats estan vinculats a l’oci nocturn, no tant pels locals com pels clients, que quan surten o es troben al carrer no respecten el descans dels veïns. La Guàrdia Urbana fa constants contactes amb els propietaris dels locals, per conscienciar envers la necessitat de fer conviure l’oci nocturn amb la resta d’activitats que tenen lloc a la ciutat; i controla les actituds incíviques que es poden produir a la via pública.La Guàrdia Urbana ha tancat el 2018 com l’exercici amb major pressió policial contra l’incivisme dels darrers anys. En total va aixecar 2.453 actes contra actituds incíviques, 858 per consum d’alcohol i 756 per miccionar.