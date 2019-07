La FAVR es reunirà amb la policia per augmentar la seguretat als barris

La federació espera que aquesta trobada amb la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra es pugui realitzar durant aquest mes de juliol

Actualitzada 03/07/2019 a les 22:07

La seguretat als barris és un tema recurrent i que sempre està en boca de tots els veïns, i és que ja fa temps que aquests se senten desprotegits davant les ocupacions il·legals d’habitatges, les drogues, els robatoris i la delinqüència en general.És per això que des de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus (FAVR) es vol posar remei a aquesta situació que tant preocupa als residents. Per fer-ho, ja han demanat una reunió a tres bandes entre membres de la FAVR, la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra, una trobada que encara no s’ha produït per la falta de govern a la ciutat, segons apunta el president de la FAVR, Marcos Massó.«Ara que ja hi ha el govern creat i tenim a Dolors Vázquez com a regidora de Seguretat, segur que ens podrem asseure ben aviat per tractar aquest aspecte», comenta Massó que afegeix «nosaltres ens volem reunir tant aviat com es pugui, de fet és el primer que volem fer ara».És per això que des de la FAVR proposen que aquesta reunió es dugui a terme durant aquest mes de juliol i creuen que això serà possible. En aquesta trobada la federació proposarà ampliar la policia als barris, fent que sigui més visible i, alhora, comporti més tranquil·litat a tots els veïns i dissuadeixi als delinqüents. «No volem que passin amb els cotxes i ja està perquè això no soluciona res, necessitem que estiguin més temps pel carrer», afirma Massó.De fet, davant aquesta inseguretat que afecta tant als barris, el veïnat del barri del Carme va decidir crear, ara fa un any, la figura del delegat de carrer per tal d’intentar reduir la delinqüència en aquella zona, una situació que sembla que si han aconseguit millorar malgrat encara queda molt camí per fer.De fet, els mateixos residents del barri del Carme s’estan plantejant fer patrulles nocturnes per tal d’incrementar la vigilància en els diferents carrers de la zona. Una mesura que han d’adoptar davant la «poca» presència policial que hi ha pels barris.Així doncs, la reunió de la FAVR amb la policia serà una llum d’esperança per als diferents veïns de la ciutat.La FAVR realitzarà aquesta tarda una assemblea en la qual es farà un balanç del què s’ha estat realitzant fins ara i de quins són els passos a fer a partir d’ara. Alguns dels temes que es tractaran en la reunió d’aquesta tarda són sobre tots els actes que s’han fet fins a dia d’avui i sobre com enfocar la gala benèfica del Teatre Fortuny.