Quan el turista es fa artista

Una nova ruta guiada per Reus proposa als participants iniciar-se en el món de l’'sketching' o dibuix urbà

Actualitzada 03/07/2019 a les 14:48

L’Urban sketching és una disciplina artística que consisteix a dibuixar a mà alçada en una llibreta els monuments o racons de les ciutats. Els Urban sketchers ja són una comunitat mundial i, fins i tot, disposen d’un manifest on es detallen pautes com ara la necessitat de ser fidels a la realitat o de trobar-se en grups per dibuixar.L’sketching també té vinculacions amb el turisme i l’edició, i ja són moltes les ciutats que disposen d’un o més llibres que en mostren el patrimoni amb aquest format –la mateixa ciutat de Reus en té un signat per Teresa Llorach (Ed. Cossetània).Aprofitant aquesta onada, Maria Carmen Granados, de l’empresa La teva ruta, ha ideat una proposta que combina divulgació i art urbà, l’Sketching Tour Reus. Es tracta d’una visita guiada pels punts més emblemàtics de la ciutat en la qual els participants, a més, són convidats a realitzar sketchs d’allò que estan veient. En aquesta ocasió, Granados està acompanyada de Mar Ramos, artista del territori i llicenciada en Belles Arts, que va proposant exercicis en cada aturada de la ruta. Així per exemple, al primer punt de la visita, la plaça del Castell, els participants podran conèixer la història del Castell del Cambrer i de la Prioral i, en acabat, estrenar-se dibuixant la façana lateral de Sant Pere. «És un bon lloc per començar a treballar les línies rectes i els volums. I segons l’hora, el sol hi toca d’una manera que crea uns jocs lumínics i unes ombres que també aprofitem», explica Granados.Aquesta proposta artístico-turística està oberta a tot tipus de públic, fins i tot infantil, i no requereix haver dibuixat abans. Només cal portar fulls i llapis, perquè la resta de material ja el posen les guies: «Tot el que demanem és voluntat, curiositat per aprendre i ganes de treure tota la creativitat», detalla Granados.Així, de parada en parada, la visita transcorre per deu punts emblemàtics de la ciutat i finalitza al jardí de la Casa Rull, on els Urban sketchers podran mostrar el seu treball als companys de ruta i, si convé, acabar de fer els últims retocs, encara amb l’ajuda de la Mar Ramos.L’Sketching Tour Reus s’ha fet per primera vegada aquest 22 de juny, i la pròxima sessió serà el dissabte 13 de juliol. D’aquell primer tast tant la Maria Carmen com la Mar en fan molt bona valoració, tot i el temor inicial que el públic no respongués a una proposta tan singular: «No sabíem si hi hauria gent interessada, però vam tenir un grup de més de deu persones, amb grans i nens. Alguns no havien dibuixat mai, però van acabar descobrint una faceta d’ells mateixos que no coneixien», expliquen. La clau, afegeixen, és «perdre la vergonya», i veure que a mesura que la ruta avança, va sortint l’artista que porten més o menys amagat.El pròxim dissabte 13 de juliol la visita es farà a les 10.30h. El preu és de 15 euros per als adults i de 6,5 euros per als nens d’entre set i catorze anys. Més informació a www.latevaruta.com