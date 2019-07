Martín (PSC): «Reus no pot ser una moneda de canvi com ho ha estat fins ara»

El líder dels socialistes critica la «poca valentia» d’ERC per a constituir un govern d’esquerres que prioritzés la ciutadania envers altres interessos

Actualitzada 03/07/2019 a les 12:01

Regidories sense delegats

El PSC va valorar ahir l’acord de govern municipal entre Junts per Reus, ERC i Ara Reus, una valoració «negativa pel que fa a les formes». Els socialistes van voler remarcar que dijous a la nit van rebre la notificació de la celebració del ple urgent extraordinari en el qual es faria el cartipàs, «sense temps de preparar-nos res ni de demanar cap mena d’aclariment», va lamentar Andreu Martín.El que més clar va deixar el PSC, va ser el seu rebuig a fer de Reus una «moneda de canvi». «ERC ha demostrat avui -ahir pel lector- per què durant la campanya i just després deia unes coses i al final ha acabat fent el contrari», va criticar Martín, en referència al posicionament de Noemí Llauradó per ser alcaldessa de la ciutat. El líder de l’oposició també va assegurar que «ara sabem el preu que té l’alcaldia de Reus per alguns partits, la presidència de la Diputació de Tarragona» i va afegir que «si no hi ha hagut un govern d’esquerres, no té res a veure amb el posicionament del PSC ni amb el 155, té a veure amb assolir la presidència de la Diputació».Martín també va remarcar que «Llauradó ha preferit perpetuar un govern de dretes, cronificar la manca d’ambició del govern de l’alcalde Pellicer, i ser còmplice de la mediocritat». Per al líder del PSC és una «vergonya» que Reus sigui una moneda de canvi. «Hem d’aconseguir que en el menor temps possible Reus deixi de ser una moneda de canvi, una fitxa en un tauler», va afegir Andreu Martín, que va defensar que «la nostra ciutat mereix uns governants que posin els interessos de la ciutadania per damunt de tot, i això ara ho hem perdut». El PSC també va deixar clar que exigirà a Noemí Llauradó a retre comptes i explicar a tothom el que ha fet i el que no s’ha «atrevit» a fer i per què.El PSC també va parlar del ple en el qual es va aprovar el cartipàs i els sous del nou govern i van assenyalar l’absència de delegats en regidories «importants» com Educació, Habitatge, Medi Ambient i Comerç. «Que aquestes àrees no tinguin regidors, ens dona a entendre la improvisació i la provisionalitat del ple», va detallar Martín que va afegir que «encara que tinguis una negociació en procés, aquell dia has d’assignar les àrees a algú i després ja ho arreglaràs si s’incorpora algú més».Martín no va dubtar en argumentar que «aquest ple potser es va fer per ordenar als regidors a la sortida de Completes i res més. Comencem molt malament aquest mandat».El líder socialista també va recordar que durant la campanya tots els partits polítics van posar de manifest les necessitats en temes com l’habitatge, l’educació o el comerç però al final aquestes regidories, de moment, han quedat buides.Els socialistes també van posar de manifest que «aquest govern té la voluntat de dificultar la feina a l’oposició», referint-se a la distribució de les comissions informatives, on el PSC només compta amb 2 regidors amb el repartiment actual, quan defensa que «el més just seria tenir-ne 3, que són els que tenia la CUP en el darrer mandat quan també va tenir 6 regidors al consistori», va assenyalar Martín.