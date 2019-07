Joan Masdéu revisarà en un nou disc les millors cançons de Whiskyn's

El líder del grup reusenc dissolt el 2009 publicarà al setembre un àlbum commemoratiu dels 25 anys del seu naixement

El cantant i ex líder de Whiskyn’s, Joan Masdéu, revisarà per primer cop les cançons més significatives de la banda en un disc que publicarà al setembre, coincidint amb els 25 anys del naixement del grup i el desè aniversari de la seva dissolució. L’àlbum, que es presentarà al Mercat de Música Viva de Vic i iniciarà després una gira de concerts per Catalunya, contindrà una tria de cançons del grup de Reus tornades a gravar «amb un format més nu i nous arranjaments que aporten una nova profunditat a cadascuna de les peces», segons han avançat aquest dimecres des de la discogràfica Satélite K.Whiskyn’s va publicar nou discos d’estudi, va fer més de set-cents concerts en directe i va rebre diferents premis i distincions durant la seva carrera.