En marxa els treballs d'asfaltat del raval del Pallol

Es preveu que la plaça de la Sang s'obri al trànsit demà dijous

Actualitzada 03/07/2019 a les 11:23

Semàfors intel·ligents d’autoregulació del trànsit

Les obres d’asfaltat del raval del Pallol de Reus es duen a terme aquest dimecres, 3 de juliol, en la que és la segona i darrera fase de les obres d’urbanització de la plaça de la Sang. L’Ajuntament preveu finalitzar els treballs de de pavimentació i pintura avui mateix i obrir tota la plaça al trànsit aquest dijous.Les obres de reurbanització de l'entorn de la plaça de la Puríssima Sang culminen la remodelació del Tomb de Ravals. A grans trets, la plaça de la Puríssima Sang passarà a ser un espai bàsicament per vianants; el carreró de la Puríssima Sang es converteix en un carrer a un sol nivell, amb prioritat pels vianants; i el carrer d'Arnavat i Vilaró amplia voreres i elimina tot l’aparcament actual.L'execució de les obres té un pressupost d’adjudicació de 492.008,02 euros (IVA inclòs), i va a càrrec de l’empresa Auxiliar de Firmes y Carreteras SA.La mobilitat a la cruïlla del raval de Sant Pere amb el carrer d'Arnavat i Vilaró estarà ordenada amb semàfors intel·ligents d'autoregulació del trànsit. Els semàfors estan dotats d’un sistema d’autoregulació que, de manera automàtica i sense intervenció humana, recullen informació sobre l’estat del trànsit al carrer i autoregulen el sistema semafòric. Estan vinculats a una càmera de detecció de cues, que envia la informació al semàfor, i podrà regular el pas de vehicles en funció de la densitat del trànsit.Els semàfors també estan adaptat per a invidents, els quals podran accionar per comandament a distància el llum verd de vianants per poder passar. El senyal acústic només s’activarà llavors. La resta del temps no hi haurà emetrà cap soroll.