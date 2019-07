L'esdeveniment es farà l'11 de juliol

Actualitzada 03/07/2019 a les 12:18

El Cementiri General de Reus –gestionat pels Serveis Funeraris Reus i Baix Camp- acollirà el proper dia 11 de juliol la quarta edició del Concert per al record, amb la participació de la Banda Simfònica de Reus. El concert d’enguany s'inclou en la celebració de l’Any Roseta Mauri i, en aquest sentit, comptarà amb la col·laboració de les escoles de dansa del Centre de Lectura, de l’Escola Artis i de l’Escola Núria Díez. La inciativa s’emmarca en la voluntat dels Serveis Funeraris Reus i Baix Camp de divulgar el patrimoni històric, artístic i cultural del Cementiri General de Reus.El concert d’enguany començarà a dos quarts de nou del vespre i dedicarà, en aquesta ocasió, una atenció especial al record de l’excepcional ballarina reusenca Roseta Mauri.L’any passat, el cementiri va acollir la tercera edició del Concert per al record amb l’actuació de l’Orfeó Reusenc (en el centenari de la seva creació) i de la Banda Simfònica, amb la interpretació de peces musicals i diverses lectures de fragments literaris, amb la voluntat de recordar de manera respectuosa totes les persones enterrades en aquest recinte funerari.Tal com s’ha fet en anys anteriors, l’objectiu és el de portar a terme un acte d’homenatge i record de les persones que hi reposen en la intimitat d’aquest espai, una iniciativa que també s’organitza en altres cementiris de ciutats catalanes i també d’arreu d’Europa, en especial en el marc de la celebració de Setmana Europea dels Cementiris, que impulsa l'Associació de Cementiris Significatius d'Europa.L'acte serà conduït per Josep Baiges i Helena Tarragó i es farà al bosquet de pins que hi ha al voltant del Centre d’Interpretació del Cementiri (espai on antigament s’ubicava el Mausoleu del General Prim) i tindrà una capacitat per a 500 persones.Per poder accedir a l’acte caldrà tramitar la corresponent invitació a través del web dels Serveis Funeraris Reus i Baix Camp (www.sfreus.cat). En aquest suport digital (a partir de les 9h del 4 de juliol) es podrà gestionar l’entrada que caldrà presentar el dia del concert per poder accedir al recinte. En el moment de realitzar aquest tràmit, només es podran reservar fins a quatre invitacions per persona.L’aforament es limitat, sense numerar i el concert és gratuït.