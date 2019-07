Crema la cuina i diverses habitacions en un mas proper al cementiri de Reus

L'incendi ha afectat l'estructura de l'habitatge, per la qual cosa els propietaris no podran passar la nit a casa

Actualitzada 03/07/2019 a les 19:46

Cinc dotacions de Bombers de la Generalitat estan treballant des de les 15.58 hores en un incendi en un mas, a prop del cementiri de Reus. Segons els Bombers, el foc afecta a la cuina i a diverses habitacions de l'habitatge.Fins al mas de dues plantes, s'han desplaçat quatre dotacions terrestres de Bombers. Al mas no hi havia cap persona a l'interior.El foc ha afectat a les dependències de la segona planta. L'arquitecte municipal ha valorat que l'estructura està danyada, per la qual cosa els veïns no podran tornar avui a casa seva. L'Ajuntament de Reus es farà càrrec d'allotjar-los.