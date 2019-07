Carles Pellicer torna a ser escollit alcalde en la reelecció «obligada»

El TSJC va anul·lar la investidura del 15 de juny per la negativa dels regidors de la CUP a acatar la Constitució, acció que van fer ahir amb ironia

Carles Pellicer ha estat escollit avui alcalde de Reus per segona vegada consecutiva després de les eleccions del passat 26 de maig. Pellicer ja va ser investit com a batlle de la ciutat el dia 15 de juny en el plenari celebrat per a la investidura del nou alcalde. En ell, tots els regidors han d’acatar la Constitució, seguint la normativa espanyola, i els regidors de la CUP «no ho van fer» segons va comunicar dimarts el TSJC. És per això que el tribunal va decidir anul·lar la investidura de Carles Pellicer el mateix dimarts, per la participació de tres regidors que «no van acatar la Constitució».Aquesta resolució del TSJC va sorgir d’una denúncia del cap de llista de Vox a les eleccions, Jordi Ferré, partit que no va aconseguir cap regidor a les municipals. És per aquest motiu que Pellicer ha lamentat avui que «l’Ajuntament hagi de repetir la sessió d’elecció i proclamació de l’alcalde de Reus obligat pels tribunals per decisions alienes a la voluntat de la ciutadania i com a conseqüència de l’actitud de formacions extra municipals».Aquesta segona sessió d’investidura ha tingut el mateix resultat que la primera, Carles Pellicer ha estat proclamat alcalde de Reus amb 15 vots a favor, els del seu partit, els d’ERC i els d’Ara Reus, companys de govern en el darrer mandat i també en l’actual.Abans, però, de procedir a la votació de l’alcalde, els tres regidors de la CUP han hagut d’acatar la Constitució, tal com requereix la llei, per a poder complir amb les seves tasques de regidors. La primera a fer-ho ha estat la líder cupaire, Marta Llorens qui ha afirmat que «acato, prometo i juro la Constitució Espanyola», a la vegada que ha detallat els articles 16 i 20 en els quals tracta que ningú pot ser obligat a declarar sobre la seva ideologia, religió o creences, i de la protecció de drets com el d’expressar i difondre lliurement els pensaments, idees i opinions mitjançant la paraula, l’escrit o qualsevol altre mitjà de reproducció, a la producció i creació literària o artística entre altres, a la llibertat de càtedra i a comunicar o rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitja de difusió. Llorens ha remarcat que «aquesta Constitució avala la llei mordassa que penalitza, entre moltes accions, el dret a protesta, a frenar un desallotjament i, fins i tot, penalitza la pèrdua del document identificatiu» i ha afegit «una llei mordassa que criminalitza el moviment feminista i la ficció i l’art com a mitjà de crítica social» i ha recordat els presos catalans empresonats i a l’estranger així com l’actor Willy Toledo i els joves d’Altsasu. La cupaire ha finalitzat la seva intervenció d’acatament de la Constitució afirmant que «és de fireta, totalment manipulable, més propi de les pitjors dictadures que d’una democràcia».En la mateixa línia s'ha expressat el seu company de formació, Edgar Fernández, qui també ha acatat, promès, jurat la Constitució. El cupaire també ha parlat d’un dels articles de la Constitució, concretament el 47, en el qual tracta del dret a l’habitatge sense diferenciar entre ciutadans espanyols i estrangers. «Quina Constitució més fantàstica per assegurar una vida digna per a les persones més necessitades, hagin nascut aquí o hagin vingut en cerca de refugi», ha expressat Fernández que ha afegit «avui estic pensant més en l’heroïna Carola Rakete, detinguda per salvar vides a la deriva al Mediterrani desafiant al govern italià i a Europa sencera, penso més en l’amenaça del govern a Open Arms per la mateixa tasca, penso en les persones que venen plorant al despatx perquè ningú els ofereix una sortida i penso que tots els d’aquí presents en sou còmplices, però sobretot els que cobreu 5.000 euros al mes per evitar aquestes situacions».Finalment, Mònica Pàmies, número 3 de la CUP també ha acatat la Constitució i ha recordat l’article 45 que tracta sobre el Medi Ambient i ha lamentat que «permet i fomenta la pràctica de la caça, s’estan perdent els aqüífers a favor de l’explotació industrial i de les grans empreses i se segueixen vulnerant els drets de benestar i cura dels animals».Un cop acatada la Constitució pels regidors cupaires, s'ha decidit fer la votació de l’alcalde a mà alçada, de manera que en cas que el TSJC cregués que els regidors no han acatat la Constitució, senzillament s’anul·lin els seus vots, que han anat destinats a Noemí Llauradó una vegada més, tot i que aquesta s'ha presentat com a alcaldessa en el debat d’investidura.La portaveu de Ciutadans, Débora García, ha reclamat a la mesa del ple que es fes repetir el jurament del càrrec perquè «han vulnerat l’article 108, ja que no han acatat la Constitució tal com es precisa, han aportat informació que buida el seu jurament». Amb tot, des de la Mesa han respost que ells no tenen la potestat per a aquesta decisió.Finalitzada aquesta sessió d’investidura, també s'ha celebrat el ple de ratificació de l’organització del govern, amb el repartiment de les regidories i el sou del personal, una decisió que també s'ha aprovat amb el vistiplau dels 15 regidors que conformen el govern i encara amb les àrees d’Educació, Habitatge i Medi Ambient sense assignar a cap regidor.