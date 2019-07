Tanca el Hollywood, el penúltim videoclub que quedava a Reus

La botiga, ubicada al camí de l’Aleixar, feia més de 30 anys que estava oberta i els propietaris tenien un segon establiment al municipi

Actualitzada 30/06/2019 a les 21:17

L’últim supervivent

Poques són les ciutats que entre els seus comerços encara hi resisteixen els videoclubs. Reus és una d’elles però sembla que de mica en mica els va perdent tots.El darrer en abaixar la persiana ha estat el videoclub Hollywood, ubicat al camí de l’Aleixar i que portava obert més de 30 anys, 31 sent exactes. Aquest establiment va tancar definitivament ahir i ho feia amb tristor però sabent que no hi ha res a fer per salvar aquest tipus de comerç, del qual ja només en queda un a la capital del Baix Camp.«La internet ens ha fet molt mal i, posteriorment, quan han arribat les plataformes per veure pel·lícules i sèries ja ens han acabat d’enfonsar», comenta Mercè Alberich, l’encarregada del videoclub Hollywood que comparteix amb el seu marit. «Amb la internet la gent ja va començar a descarregar-se pel·lícules però encara hi havia algunes que no es veien bé i algunes persones preferien llogar-les aquí, però quan van començar les plataformes ja va baixar tot molt», lamenta Alberich i afegeix que «el que ens ha salvat fins ara és que el local és nostre i no hem hagut de pagar lloguer».L’encarregada de l’establiment també argumenta que «ara la gent veu més sèries que no pas pel·lícules», un fet que també ha acabat passant factura als videoclubs i remarca que «quan nosaltres vam mirar per poder posar pel·lícules a internet ens van dir que no, i ara resulta que com que aquestes plataformes són grans sí que poden, però els petits no».Mercè Alberich assegura que el moment de tancar ha arribat ara perquè «hem tocat sostre». «Per què hem de comprar pel·lícules noves? Perquè vinguin cinc o deu persones, així no arribem a amortitzar-les», comparteix la propietària del videoclub.L’establiment estava de liquidació fins ahir, amb pel·lícules a partir de 50 cèntims o amb ofertes de comprar 5 films i endur-se’n un de regal entre d’altres, unes ofertes que han portat més gent a la botiga. «La veritat és que han vingut força persones a veure’m, perquè clar fa molts anys que estic aquí i recorden quan venien a comprar quan eren més petits», detalla Mercè Alberich.Amb el tancament del videoclub Hollywood, Reus es queda amb un únic comerç d’aquestes característiques, la videoteca Weekend, ubicada al carrer Batan. Una situació que mostra una de les conseqüències negatives de les plataformes digitals de pel·lícules i sèries o l’evolució del cinema, una transformació que no ha parat de produir-se des del seu naixement.La capital del Baix Camp va comptar amb més videoclubs no fa gaire. De fet, els propietaris del Hollywood, van obrir un primer local d’aquestes característiques al carrer Balmes, anomenat Vídeo Balmes, ara fa 37 anys. Un establiment que van tancar «quatre o tres anys després» però per obrir-ne un de nou, el videoclub Hollywood al Pere Cerimoniós que, malauradament, va tancar fa 1 any i mig aproximadament i que ja començava a intuir el futur d’aquesta empresa familiar.Després de gairebé 40 anys oferint totes les novetats i els clàssics del cinema, el videoclub Hollywood va abaixar ahir la persiana per última vegada en la seva història.