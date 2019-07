Mor un menor després d'ofegar-se en una piscina de Reus

El nen de cinc anys ha estat traslladat crític fins l'Hospital Sant Joan de Reus, on ha mort

Un menor de cinc anys ha mort aquest migdia a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus després d'ofegar-se en una piscina particular a Reus. Segons ha confirmat Protecció Civil a Diari Més, el nen l'han traslladat crític al centre sanitari pero ja no han pogut fer res per salvar-li la vida.Els fets han succeït en una piscina comunitaria d'un bloc de pisos del carrer Maria Mercè Marsal Serra. El 112 ha rebut un avís a les 13.10 i han acudit amb un ambulància medicalitzada. Quan han arribat al lloc dels fets, el menor es trobava inconscient fora de l'aigua. Allí han començat ha fer-li les maniobres de reanimació cardiopulmonar.Una ambulància del SEM l'ha traslladat en estat crític fins a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, on, finalment, ha mort. El SEM ha enviat també una ambulància de suport psicològic per atendre els familiars del menor traspassat.Els Mossos d'Esquadra, per la seva banda, han acudit amb quatre patrulles i han obert diligències per esclarir els fets.