Comença la legislatura 2019-2023 a Reus amb tres regidories encara per definir

Educació, Habitatge i Medi Ambient són les tres àrees que encara no tenen un delegat

Actualitzada 30/06/2019 a les 21:00

L’oferta a la CUP

El nou govern de l’Ajuntament va començar a caminar dijous passat amb l’acord entre Junts per Reus, ERC i Ara Reus que reeditava el que ja van realitzar en el darrer mandat però ara amb majoria absoluta. Una majoria que encara hauria pogut ser més àmplia si la CUP hagués acceptat la proposta d’entrar a formar part del govern amb tres regidories.Els cupaires van declinar l’oferta i van decidir ocupar l’oposició en aquest mandat. Així doncs, el govern va quedar format per Junts, ERC i Ara Reus que divendres passat van presentar els càrrecs davant d’un plenari extraordinari d’urgència per tal d’aprovar les regidories, un total de 16, tot i que 3 encara no tenen responsable.Junts s’ocuparà de sis regidories, Montserrat Vilella seguirà al capdavant de Benestar Social, com ja va fer-ho en l’anterior mandat; Teresa Pallarès s’estrena al govern amb la regidoria d’Economia i Coneixement; Montserrat Caelles serà l’encarregada de l’àrea de Projecció de Ciutat; Mariluz Caballero, que també s’estrena al govern, ocuparà l’àrea d’Hisenda; Pep Cuerba, que també és nou en aquest mandat, serà el regidor d’Esports; i Hipòlit Monseny tindrà Desenvolupament Urbà i Via Pública, càrrec que ja va ostentar en l’anterior mandat. Per la seva banda, ERC tindrà cinc regidories a banda de la Vicealcaldia que ostentarà Noemí Llauradó. Daniel Recasens serà el regidor de Cultura; Montserrat Flores s’ocuparà, com en l’anterior mandat, de l’àrea de Participació i Bon Govern; Carles Prats serà el regidor d’Empresa i Ocupació; Marina Berasategui ostentarà l’àrea d’Urbanisme i Mobilitat; i Òscar Subirats la de Salut i Ciutadania. Finalment, Ara Reus tindrà les regidories de Recursos Humans, ocupada per Dani Rubio, i la de Seguretat i Convivència que se’n farà càrrec Dolors Vázquez.En total, dels 13 regidors, sense comptar l’alcalde ni la vicealcaldessa, 8 s’estrenen al govern ostentant una àrea.Junts va oferir a la CUP les regidories d’Ensenyament, Habitatge i Medi Ambient, tres àrees que, després de la negativa dels cupaires a entrar al govern, han quedat sense delegat. Així doncs, malgrat conèixer els integrants del mandat 2019-2023 encara hi ha tres regidories sense definir, ja que no es coneix quines persones ocuparan aquestes àrees.