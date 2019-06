També han quedat afectats dos arbres

Actualitzada 28/06/2019 a les 10:04

Un total de tres contenidors s'han incendiat a la ciutat de Reus entre la nit d'ahir dijous i la matinada d'aquest divendres. A més, el foc també ha afectat dos arbres. Els Bombers de la Generalitat han actuat amb una dotació en ambdós casos per tal d'extingir el foc.El primer incident s'ha produït a les 23.55h al carrer Sant Magí, on han cremat dos contenidors, així com també han quedat afectats dos arbres. Gairebé dues hores més tard, concretament a la 1.51h, els Bombers han rebut un altre avís alertant que es cremava un contenidor de rebuig a la Riera de Miró. Un vehicle terrestre ha actuat en cada un dels serveis.