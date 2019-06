La CUP de Reus decideix no entrar al govern municipal

La formació anticapitalista rebutja «formar part d'un govern continuista»

Actualitzada 28/06/2019 a les 13:10

#PleReus [] I seguim aquí, amb l'esperança entre les dents, defensant una ciutat per a la majoria! ✊



Marta Llorens "La valentia pel canvi serà l'objectiu de les meves companyes i jo en els propers quatre anys, com sempre hem fet: primer, les persones, sense cap dubte". pic.twitter.com/mpu5ABphn1 — CUP Reus (@CUPReus) 17 de juny de 2019

La CUP no entrarà al govern de Reus, format per Junts per Reus, Esquerra Republicana i Ara Reus. Així ho ha anunciat Marta Llorens en una atenció als mitjans convocada just abans del ple urgent per aprovar el cartipàs municipal.La formació anticapitalista explica que «l'assemblea celebrada ahir va rebutjar formar part d'un govern continuista», el qual encapçala Carles Pellicer. «El nostre objectiu és oferir una alternativa d'esquerres, feminista i republicana a la ciutat, en cap cas tenir regidories a qualsevol preu», expliquen els cupaires. La decisió arriba després que ahir Junts, ERC i Ara Reus formalitzessin el govern a l'espera de la CUP, a qui van oferir formalment entrar a formar-ne part.La CUP exposa que va apostar des d’un moment per un govern a tres amb PSC i ERC i per fer alcaldessa a Noemí Llauradó perquè «tot i que no era del nostre gust era la millor opció per generar una alternativa a la ciutat». D’aquesta manera, els cupaires exposen que amb el govern que s’ha acabat formant, integrat per JxReus, ERC i Ara Reus, «no hi veiem un projecte que posi les persones al centre de l’acció política, sinó que es tracta d’un mandat continuista de l’anterior». A més, la formació afegeix que aquest govern «tampoc es justifica des d’una òptica nacional i de llibertats, tal com ha assegurat ERC».Els anticapitalistes també han volgut valorar el paper d’ERC durant les negociacions. En aquest sentit, afirmen que els republicans «ens han utilitzat com a moneda de canvi en les negociacions, per justificar un govern amb Pellicer i Ara Reus». «Esquerra no s’ha mantingut forta en les negociacions amb Junts i ha hagut d’empassar-se Ara Reus al mateix govern municipal, quan es tractava de la seva pròpia línia vermella», exposen des de la CUP.Per tots aquests motius, la formació encapçalada per Marta Llorenç seguirà sent força a l’oposició al ple municipal i torna a emplaçar ERC «a generar les condicions per fer un govern alternatiu a la ciutat el més aviat possible». A més, conclouen que des del seu lloc faran una oposició «dura, taxativa i fiscalitzadora d’aquest nou govern municipal».