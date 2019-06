El Seguici Festiu Petit omple els carrers de Reus de balls, música i foc

La cercavila petita i Dames i Vells prenen la ciutat en la prèvia de la vígilia de Sant Pere

Actualitzada 27/06/2019 a les 21:40

La Festa Major de Sant Pere celebra avui els actes grans però fins que no han arribat, els reusencs han gaudit de diferents activitats festives i espectacles. Ahir a la tarda va ser el torn del Seguici Festiu Petit que va centrar l’atenció de milers d’espectadors que van gaudir amb els més menuts de les festes.Poc després de les sis de la tarda les campanes van donar el Toc de la Festa Major Petita per anunciar la sortida del Seguici infantil. Els encarregats de fer-ho van ser els Ràngers i Noies Guia dels agrupaments escoltes i guies MontsantCim i Misericòrdia, campaners de la ciutat. Tot seguit, el Ball de Diables encapçalava la cercavila omplint de fum i so de petards els carrers per on passava i darrere seu feia el mateix el Drac. Però, com és tradicional, la cercavila no només comptava amb elements de foc, la Cucafera, el Basilisc, el Lleó, els Nanos, la Mulassa, l’Àliga i els gegants –els Vitxets, els Moros i els Indis– van entusiasmar als espectadors amb les seves danses i músiques, com també ho van fer un gran nombre de balls, com el Ball de Marcos Vicente, el de Pastorets o el de Cercolets entre altres. Van tancar la cercavila la canalla dels Xiquets de Reus que al llarg del recorregut van anar fent pilars i la Banda de Música del Pere Manyanet.Enguany, també van repartir coca amb xocolata a la plaça del Mercadal per donar berenar a tots aquells que contemplaven amb alegria i il·lusió els diferents integrants del Seguici Festiu Petit. Ni l’onada de calor que colpeja la ciutat va poder frenar aquest Seguici Festiu, això sí, totes les colles i grups portaven aigua per anar refrescant els integrants.A la tarda, també va ser el torn del Ball de Dames i Vells que van tombar per diferents carrers del centre amb les seves representacions teatrals, humorístiques i satíriques sobre temes especialment locals. Enguany, amb dedicatòria especial per a Xavier Zaragoza.