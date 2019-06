El PSC-Units porta al Parlament la reobertura de P3 de la Isabel Besora

Insten al Govern a complir amb la promesa

Actualitzada 27/06/2019 a les 21:50

MÉS INFORMACIÓ Els pares de l'Escola Isabel Besora es tanquen al centre per reclamar la línia de P3

El Grup Parlamentari PSC-Units ha portat aquesta setmana al Parlament el cas de la reobertura de la segona línia de P3 de l’Escola Isabel Besora, per la qual els pares afectats fa mesos que lluiten. «A Reus, des del curs 2012-2013 s’han tancat 11 línies de P3 i, segons les últimes dades publicades, la ciutat disposa d’una ràtio de 23,4 alumnes per unitat», exposen a la Mesa del Parlament els socialistes i remarquen que «és més elevada que les ràtios de la comarca del Baix Camp, la demarcació de Tarragona i de tot Catalunya». En aquesta proposta de resolució, el grup parlamentari també recorda que els Serveis Territorials d’Ensenyament de Tarragona van comprometre’s a reobrir la segona línia de P3 si hi havia suficient demanda. En el període de preinscripció es va superar la xifra de les 50 peticions. És per això que el Grup Parlamentari PSC-Units proposa que el Parlament insti a la Generalitat a complir amb els compromisos adquirits amb l’AMiPA de l’Escola Isabel Besora per tal d’obrir una segona línia de P3 per al curs 2019-2020. També denuncien que «més de la meitat de famílies s’han quedat sense plaça pública».