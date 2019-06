El Ple de l'Ajuntament de Reus aprova la nova organització municipal

El ple determina les funcions de Noemí Llauradó com a Vicealcaldessa

Actualitzada 28/06/2019 a les 12:17

La representació ordinària de l'Ajuntament en les relacions institucionals amb altres administracions: direcció i gestió de les relacions institucionals entre el govern municipal amb altres administracions, així com la signatura de convenis, protocols o altres documents bilaterals entre ambdós.

La direcció, inspecció i impuls general dels serveis i les obres municipals: direcció i gestió de la coordinació de l'acció del govern municipal a fi d'assolir els objectius definits en els plans o programes que aquest defineixi.

La presidència de la comissió de delegats integrada per tots els regidors o regidores en qui l'alcalde delegui competències, amb la finalitat de dissenyar les línies mestres del govern municipal: fixació de l'ordre del dia, direcció dels debats i la resta de competències que corresponen a l'alcaldia com a president d'aquest òrgan municipal.

L'impuls i coordinació de projectes i iniciatives tendents a assolir serveis iniciatives d'interès comú en l'àmbit metropolità del Camp de Tarragona.

Les contractacions menors; l'aprovació de convenis de col·laboració, quan el seu import no superi el 50.000 euros; i els encàrrecs i les encomanes de gestió, quan el seu import no superi els 25.000 euros, que siguin necessàries per a l'exercici de les delegacions anteriors.

Tinents d'alcalde

2a Tinenta d’alcalde: Montserrat Vilella

3r Tinent d’alcalde: Daniel Rubio

4rt Tinent d’alcalde: Daniel Recasens.

5è Tinenta d’alcalde: Teresa Pallarès

6a Tinenta d’alcalde: Montserrat Flores.

7a Tinenta d’alcalde: Montserrat Caelles

8è Tinent d’alcalde: Carles Prats

9a Tinenta d’alcalde: M. Luz Caballero.

Nova organització de la direcció superior del consistori

El govern municipal, format per l'Alcalde, els tinents d'alcalde, els regidors delegats d'àrea. Li correspon: L'estudi, definició i proposta d'estratègies, plans, projectes i criteris d'actuació; L'atenció, diàleg i relació amb els ciutadans, els col·lectius, les entitats, empreses, organitzacions i institucions; i La presa de decisions, tant en matèria d'estratègies, plans, projectes i criteris d'actuació, com sobre demandes i peticions de la ciutadania i processos, tramitacions i serveis municipals.

La direcció executiva municipal formada per personal directiu. Li correspon: L'execució de les decisions del Govern municipal; i La direcció de l'administració municipal, d'acord amb les instruccions que al respecte rebi de l'Alcaldia.

Creació de regidories

Regidora delegada de l'Àrea de Benestar Social, Montserrat Vilella.

Regidora delegada de l'Àrea de Participació, Bon Govern i Serveis Generals, Montserrat Flores

Regidor delegat de l'Àrea de Salut i Ciutadania, Óscar Subirats.

Regidor delegat de l'Àrea de Recursos Humans i Seguretat i Convivència, Daniel Rubio.

Regidora delegada de l'Àrea de Projecció de Ciutat, Montserrat Caelles.

Regidor delegat de l'Àrea de Cultura, Daniel Recasens.

Regidora delegada de l'Àrea d'Economia i Coneixement, Teresa Pallares.

Regidor delegat de l'Àrea d'Empresa, Ocupació, d'Urbanisme Mobilitat, Carles Prats.

Regidora delegada de l'Àrea d'Hisenda, Desenvolupament Urbà i Via Pública, i Esports, M. Luz Caballero.

Regidora delegada d'Urbanisme i Mobilitat, Marina Berasategui.

Regidor delegat de Desenvolupament Urbà i Via Pública, Hipòlit Monseny.

Regidor delegat d'Esports, Josep Cuerba Domènech.

Regidora delegada de Seguretat i Convivència, Dolors del Mar Vázquez.

Regidoria de l'Àrea d'Educació.

Regidoria de l'Àrea d'Habitatge.

Regidoria de l'Àrea de Medi Ambient.

Es dona compte de la constitució dels grups polítics municipals i portaveus

Grup municipal de Junts per Reus: Portaveu: Montserrat Vilella.

Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya: Portaveu: Noemí Llauradó Sans.

Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés: Portaveu: Andreu Martín.

Grup municipal de Ciudadanos: Portaveu: Ángeles Débora García.

Grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular: Portaveu: Marta Llorens.

Grups municipal d’ARA Reus: Portaveu: Daniel Rubio.

Periodicitat sessions del Ple i de la Junta de Govern Local

Regim retributiu i de dedicació dels regidors. Assistències a percebre pels regidors

Alcalde, un màxim de 69.800 euros bruts anuals.

Regidors delegats A, un màxim de 68.000 euros bruts anuals.

Regidors delegats B un màxim de 62.000 euros bruts anuals.

Regidors delegats B, amb un 95% de dedicació una retribució màxima de 58.900 euros bruts anuals.

205 euros per la presidència del Ple amb un màxim de 2.460 € anuals.

600 euros per assistència al Ple amb un màxim de 7.200 euros anuals.

L'Alcalde i els portaveus dels grups municipals percebran 340 euros per assistència a la Junta de Portaveus amb un màxim de 8.160 euros anuals.

Els membres de la Junta de Govern Local percebran 340 euros per assistència a cada reunió del citat òrgan amb un màxim de 8.160 euros anuals.

Els regidors percebran 150 euros per assistència a cada Comissió Informativa i Consell Sectorial, amb un màxim de 7.200 € anuals.

Els regidors percebran 445 euros per assistència a cada Comissió de Delegats, amb un màxim de 16.020 euros anuals.

