Junts, ERC i Ara Reus formalitzen el govern a l'espera de la CUP

L’alcalde, Carles Pellicer, ha comentat que els cupaires tenen una proposta formal per entrar al govern

Actualitzada 27/06/2019 a les 19:13

Les regidories

S’han acabat les hores d’espera i les reunions per constituir el nou Ajuntament, tot i que encara queda algun cap per lligar. L’alcalde, Carles Pellicer, ha anunciat avui que els seus companys de govern seran ERC i Ara Reus, tal com era d’esperar però també ha afegit que «la CUP té una oferta formal per entrar a formar part del govern», una notícia que en els darrers dies ha anat prenent força, fruit de l’interès d’ERC perquè aquesta formació també entrés amb ells per crear un govern «republicà i independentista», tal com ha anunciat contenta Noemí Llauradó, vicealcaldessa de la ciutat.Així doncs, Reus ja disposa de govern tot i que aquest encara podria variar una mica en les pròximes hores, ja que avui a les 20 h la CUP celebra una assemblea per decidir si accepta o no la proposta d’entrar al govern amb ERC, Junts per Reus i Ara Reus. Cal recordar que la relació dels cupaires amb Pellicer i amb Dani Rubio és força tensa, de fet, amb aquest darrer van arribar anar a judici.«El govern de Reus comença a caminar amb una majoria sòlida i estable tal com sempre hem comentat», ha anunciat Pellicer qui ha afegit que «les negociacions han estat intenses perquè l’acord és molt potent». Així doncs, el govern començarà amb aquests 15 regidors, 7 de Junts per Reus, 6 d’ERC i 2 d’Ara Reus. Un dels requisits de la formació republicana per a unir-se al govern de Pellicer era crear la figura de vicealdaldia, que ocuparà Noemí Llauradó i que tindrà tasques executives i de protocol.Pellicer també ha anunciat avui el repartiment de les regidories que ostentaran els diferents partits que formen part del govern, això sí, algunes podrien canviar si la CUP decideix, finalment, entrar a govern.Junts per Reus s’ocuparà de Serveis Socials, que portarà Montserrat Vilella; Economia i Coneixement, per Teresa Pallarès; Projecció de Ciutat, Montserrat Caelles; Esports, Josep Cuerba; Hisenda, Mariluz Caballero; Desenvolupament Urbà i Via Pública, Hipòlit Monseny.Les regidories que tindrà ERC, a banda de la vicealcaldia, són Cultura, pel regidor Dani Recasens; Participació i Bon Govern, per Montserrat Flores; Empresa i Ocupació, per Carles Prats; Urbanisme i Mobilitat, per Marina Berasategui; i Salut i Ciutadania, per Òscar Subirats.Finalment, Ara Reus s’ocuparà de Seguretat i Convivència, per Dolors Vázquez; i Recursos Humans que recaurà en Dani Rubio.Per tant, ara l’únic que falta per saber és si la CUP passarà a formar part del govern i quines són les regidores que passaran a mans dels cupaires, unes regidories que «són en la línia del que pot interessar al partit», segons ha detallat l’alcalde, que no ha volgut concretar de quines es tracta.