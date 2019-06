Els Xiquets guanyen els Cóssos en un gran ambient lúdic i competitiu

Els equips dels diferents elements festius van competir al Mercadal

Actualitzada 27/06/2019 a les 08:42

La plaça del Mercadal va acollir ahir a la tarda la vuitena edició dels Cóssos, una competició en la qual els equips dels diferents elements festius de la ciutat juguen per aconseguir ser els millors en les diferents activitats i, enguany, aquests han estat els Xiquets.Entrades les set de la tarda la competició va començar amb la plaça del Mercadal plena de curiosos que no volien perdre’s aquesta competició lúdica i molt festiva. Els diferents participants havien de competir en curses de sacs, a les bitlles, a les carreres de cinta i el pal ensabonat. En total, 13 equips dividits en tres grups de tres i un de quatre van competir per arribar fins a la final de la competició, que van acabar guanyant els Xiquets, que ho van celebrar amb magnificència.Els Cóssos es van recuperar ara fa vuit anys i aquest era un dels actes més característics que havia tingut la Festa Major de Sant Pere durant el segle XIX.