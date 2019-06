Detinguda per una ordre de recerca quan intentava posar una denúncia a Reus

La Guàrdia Urbana va arrestar a la dona quan es va presentar a la comissaria per denunciar una pèrdua de documentació

Actualitzada 27/06/2019 a les 11:16

Agents de la Guàrdia Urbana de Reus van detenir ahir dimecres, 26 de juny, una dona de 32 anys d’edat i amb domicili desconegut en el moment que intentava posar una denúncia a la comissaria central del cos de seguretat municipal. En el moment de tramitar la denúncia, els agents van comprovar que hi havia una ordre de recerca detenció i del jutjat d’instrucció 18 de Sevilla.Després de verificar l'ordre amb el Cos Nacional de Policia, els guàrdies van detenir la dona, que posteriorment va ser posad a disposició del Cos dels Mossos d'Esquadra, junt amb les diligències judicials del cas.La dona s'havia presentat a la comissaria de la Guàrdia Urbana junt amb altres familiars per interposar una denúncia per pèrdua de documentació.