«M'agradaria demostar que les dones també podem portar tots els gegants»

Latorre és portadora de gegants des del 1979 i és l’única reusenca que ha aconseguit fer ballar els Indis i encara ho continua fent

Actualitzada 27/06/2019 a les 10:58

—Sí, molta. Estic molt contenta, no m’ho esperava pas, em van enganyar. No sabia que em donarien el Tro de Festa, només em van dir que els Indis pujarien al Saló de Plens perquè l’Isaac Sanromà, que feia el pregó, estava enamorat dels Indis. A mi ja em va estranyar perquè jo sé que qui més li agrada a ell és La Vitxeta, però no li vaig donar més tombs. Aleshores dilluns quan vam pujar a dalt i quan la regidora de Cultura en funcions, Montserrat Caelles, va anomenar l’any 1979 vaig dir: això és meu. Així que va ser una sorpresa molt gran perquè no vaig saber que em donaven el premi fins que la regidora ho va dir. Realment els qui van impulsar això van ser el Xavi Gesalí, l’Astrid Martín i el Xavi Gomis, la veritat és que els estic molt agraïda per això, m’ha fet molta il·lusió.—El dia abans a la nit ens van comentar des de la junta que els Japonesos anirien al lloc dels Indis a la plaça perquè nosaltres pujaríem a dalt. I així ho vam fer, de pujada els vam portar normal i després, de baixada, ja els vam treure estirats perquè era més segur.—Quan jo tenia 14 anys. Vaig ser la primera dona que va agafar el Vitxet, quan encara el portava el meu pare. I d’això n’estic molt orgullosa perquè en vaig aprendre molt del meu pare. Realment, ho porto a la sang.—Va ser una sensació molt maca. Jo em pensava que no el sabria fer ballar però com que sempre veia al meu pare doncs vaig aprendre ràpidament.—Perquè de petita anava molt al darrere del pare i els gegants sempre m’han agradat molt. Però clar encara tenia una edat que no es podia portar cap gegant però el pare va veure que em feia molta il·lusió i em va deixar treure el gegant de l’Ajuntament quan només tenia 14 anys. Perquè ells anaven vestits de carrer, normal, encara no portaven uniforme perquè en aquells temps eren les brigades les que s’ocupaven de portar els gegants i per això vaig poder posar-m’hi sota sense que es notés que era algú extern a les brigades.—Els he portat tots. Vaig començar amb el Vitxet però també he portat els Africans, els Japonesos i els Indis. A més, també he portat la Mulassa i la Víbria. De fet, vaig estar una temporada portant-la però ho vaig deixar perquè vaig prioritzar els gegants. Perquè a vegades coincidia la sortida dels gegants amb la de la Víbria i clar per mi, el primer són els gegants.—Aquí, a Reus, l’única dona que ha pogut portar i segueix portant els gegants sóc jo. Les altres només porten la Vitxeta i el Vitxet però dels grans jo, ningú més. I també sóc la que porta més anys aquí, però a Catalunya ho desconec.—Perquè un any van fer una sortida i va fallar un company i em van proposar que agafés els Indis. Clar jo els vaig dir que em feia molt de respecte, només tenia 21 anys, però ho vaig provar i des d’aleshores que vaig dir que a partir d’ara porto els Indis.—Sí, a mi m’agradaria demostrar que les dones també podem portar-los. És això el que vull, ja que jo he pogut, que la gent s’adoni que les dones també podem portar els gegants, segur. Ara a la colla ja tenim noies que comencen a portar els Africans. És qüestió que amb el pas dels anys vagin portant més gegants com he anat fent jo, m’agradaria molt que ho aconseguissin.—Ho és molt. Has de tenir força però també molt d’equilibri. Fa molt de respecte, de veritat. Només el fet de posar-se sota i mirar cap amunt ja et fa molt de respecte.—El primer cop que els vaig portar va ser la bomba. Llàstima que mon pare no hi fos perquè a ell li hagués agradat molt veure-ho.—Són una teràpia. Estàs en un altre món, si tu tens un problema, quan estàs dins dels gegants te n’oblides, el deixes fora. Gaudeixes la festa a tot arreu on vas amb els companys. És una vida molt diferent, et fa gaudir i oblidar els problemes i això és molt important. A més, tinc uns companys que són com una família.