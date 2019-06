Mig miler de persones opten a ocupar les 20 noves places a la Guàrdia Urbana de Reus

El procés de selecció s'ha iniciat aquest 26 de juny amb una prova cultural a l'Edifici Tecnoparc

Un total de 503 persones s’han inscrit per participar en el procés de selección per ocupar una de les 20 noves places d’agent de la Guàrdia Urbana de Reus, que s’ha iniciat aquest dimecres 26 de juny. El primer exercici s'ha realitzat a les instal·lacions de l'Edifici Tecnoparc i ha consistit en una prova cultural, de caràcter obligatori i eliminatori.Un cop finalitzi el procés, els seleccionats que ja disposin de la titulació específica podran incorporar-se directament a la plantilla de la Guàrdia Urbana, previsiblement aquest tardor; els que no tinguin la titulació hauran de realitzar el curs corresponent d'un any de durada a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.La plantilla de la Guàrdia Urbana de Reus consta actualment de 141 policies amb la incorporació dels 5 nous agents que la setmana passada van finalitzar la formació a l’Institut de Seguretat Pública. Són 5 dels 9 agents que van superar l’oferta pública d’ocupació oberta per l’Ajuntament l’any 2017. Els altres 4 agents provenien d’altres cossos de seguretat i en disposar ja de la formació específica es van incorporar directament a la Guàrdia Urbana el passat 1 de setembre.