Actualitzada 26/06/2019 a les 21:25

Potenciar els serveis

La nova composició del Consell Comarcal del Baix Camp ja es comença a perfilar i, tal com comuniquen des d’ERC, la formació republicana i Junts per Catalunya seran els qui dirigiran aquest òrgan administratiu durant els pròxims quatre anys.De moment, encara no se saben quines persones ocuparan cada càrrec però sí que ha transcendit que Junts i ERC es repartiran el mandat. Així doncs, durant els dos primers anys governaran els neoconvergents i en els dos últims ho faran els republicans. D’aquesta manera, Junts allargarà el darrer mandat dos anys més, ja que des del 2015 fins al 2019 Joaquim Calatayud, del PDeCAT, va ser el president del Consell Comarcal del Baix Camp.L’acord entre ambdues formacions s’ha tancat aquesta setmana i preveu allargar la mà també al partit socialista, amb qui s’han mantingut converses, segons comenten des d’ERC, «amb la finalitat d’aconseguir el consens més gren possible en la governança d’aquest organisme».Malgrat conèixer els dos partits polítics que governaran al Consell, les persones escollides per a presidir-lo encara no han estat definides, ja que abans han de sotmetre a votacions internes les opcions que es contemplin en cada cas, de la mateixa manera que encara es desconeixen la resta d’integrants del nou Consell Comarcal del Baix Camp, que en total estarà format per 33 consellers, 11 d’ERC, 10 de Junts, 6 del PSC, 2 de Cs, 2 de la CUP, 1 el PP i 1 d’Ara. Respecte a l’anterior mandat, Ara i Cs mantenen consellers, la CUP i el PP en perden un, el PSC passa de 5 a 6, ERC en guanya de 8 a 11, guanyant-se tres i Junts en perd dos, passant de 12 a 10.El Consell Comarcal del Baix Camp dota d’un ampli ventall de serveis a tots els municipis de la comarca, així com de la gestió de residus i la gestió integral de l’aigua de diferents municipis del Baix Camp. Tant ERC com Junts s’han marcat com a objectiu «reforçar i professionalitzar» l’estructura de treball d’aquestes empreses, com és la pública SECOMSA (Serveis Comarcals Mediambientals) o la mixta com és Comaigua, especialitzada en el tractament del cicle integral de l’aigua i depurades, així com el Consorci per a la Gestió de Residus del Baix Camp.