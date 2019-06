El grup Stone Vibe, guanyador del Reussona 2019

El segon i tercer lloc han estat per Terra Ferma i Lobster respectivament

Actualitzada 26/06/2019 a les 15:28

Les bandes

El grup Stone Vibe és el guanyador Concurs de Música Reussona 2019, mentre que Terra Ferma i Lobster han quedat en segon i tercer lloc respectivament. El veredicte s’ha donat a conèixer després de la fase final del certamen musical reusenc, que ha tingut lloc a l’escenari de les Barraques de la Festa Major de Sant Pere.Els premis d’aquesta edició són 1.500 euros per la formació guanyadora, 900 euros per la segona classificada i 600 euros per la tercera. També s’atorguen dues mencions especials. Una és per a un grup novell valorada en 200 euros que recau en un grup amb una mitjana d’edat dels seus integrants no superior a 21 anys i que el jurat ha decidit que sigui per al grup Imapktats. L’altra menció especial de 200 euros, nova d’enguany, és pel millor grup que presenti totes les seves cançons en català i s’ha atorgat a La Canya del Metall.Stone Vibe nasqué al 2016 de la idea de l’Àlex i l’Albert, dos guitarristes atrapats pel rock britànic i americà. Als pocs mesos s’incorporaren el David (bateria) i el Víctor (baix elèctric) i al 2017, ja com a quartet, van començar la producció del seu primer treball autoeditat The game. El 2018 van gravar un single que van treure en format videoclip a través de Youtube. Enguany es centraran en el seu àlbum, del qual faran un avançament en un segon videoclip d’un tema masteritzat a Londres.Terra Ferma és un projecte que nasqué l'any 2014, a partir d'un projecte anterior. L’any 2015 van enregistrar Aixecant el Vol, un EP que els dugué a tocar arreu del Camp de Tarragona. L'any 2016 van publicar el single Declaració de Principis i no és fins al 2018 que van presentar el seu primer LP: Un Brot de Llum. Aquest treball els ha portat a diferents indrets del territori. El seu estil centrat en l’ska, fusiona d’altres músiques com el funk, el rap, el rock o el reggae.Lobster és una formació amb set integrants que neix entre uns amics que comparteixen dos objectius: fer música pròpia i fer una gran festa.