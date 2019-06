Milers de reusencs ja tenen el ventall de festes del Diari Més

En total s'han repartit fins a 1.500 vanos decorats amb el Xiquet i la Xiqueta de Reus

Un vincle en creixement

Un any més, Diari Més participa activament en la Festa Major de Sant Pere i enguany ho ha fet amb un ventall decorat amb els Nanos de Reus que enguany compleixen 50 anys des de la seva reconstrucció realitzada per l’escultor David Constantí. Concretament, en ell hi apareixen el Xiquet i la Xiqueta de Reus.Avui a la tarda ha arribat el dia de repartir aquests ventalls de festes. Al punt de les sis de la tarda, milers de reusencs han començat a passar pel Gaudí Centre de la plaça del Mercadal per a recollir, de manera gratuïta, el seu vano del Diari Més. Un espai que no ha parat de veure entrar i sortir gent en tota la tarda.En total, s'han repartit fins a 1.500 unitats d’aquest ventall decorat amb els colors corporatius del mitjà de comunicació, el blau i el groc, i amb el Xiquet i la Xiqueta de Reus. Ningú ha volgut quedar-se sense el seu exemplar que, de ben segur, es veurà pels carrers de Reus durant aquesta Festa Major, ja que serà útil per a passar l’onada de calor que arribarà a la ciutat demà i passat demà, en plenes festes.El primer en tenir aquest ventall va ser l’alcalde de la ciutat, Carles Pellicer, que el va rebre de la mà del director del mitjà, Carles Abelló, en una trobada a l’Ajuntament reusenc.La relació entre el Diari Més i la Festa Major de Sant Pere va creixent any rere any. Fa uns anys que va néixer aquest vincle i després d’oferir diversos models de motxilles de cordes, decorades amb diferents elements festius del seguici, enguany Diari Més ha volgut apostar per un ventall amb dos Nanos, el Xiquet i la Xiqueta de Reus, ja que enguany, amb la resta de la família de Nanos de Reus, compleixen 50 anys des de la seva reconstrucció feta per David Constantí, seguint el model dels que van ser creats per Modest Gené.