El Centre de Lectura de Reus oficialitza Pérez com a president de l'entitat

L’assemblea general de socis ha aprovat avui el nou dirigent

25/06/2019 a les 20:57

Lluís Miquel Pérez ja és, oficialment, el nou president del Centre de Lectura. Així s'ha aprovat avui en l’assemblea general de socis que s'ha celebrat a la Sala Emili Argilaga del centre. Una assemblea que també ha servit per repassar els comptes del 2018 encara amb Jaume Massó al capdavant.Pérez ha comentat que l’espera no se li ha fet llarga perquè ja han anat treballant amb el nou equip i col·laborant amb la que, fins a dia d'avui, era l’actual junta. El nou president del Centre de Lectura ha presentat en l’assemblea l’equip que l’acompanyarà al capdavant de l’entitat i el programa que seguirà durant el mandat. «Els reptes que hem d’afrontar són bastants però ho farem pas a pas», ha explicat Pérez i ha afegit que «el primer que farem serà encarregar un pla estratègic perquè si no planifiquem a mitjà i llarg termini on ha d’anar el Centre de Lectura, no anem bé». Entre les tasques a realitzar també hi ha la recaptació de fons i atraure a gent jove per fer-se càrrec de l’entitat en un futur.Un altre dels projectes és l’ampliació del Centre de Lectura que «ja estan tots els terminis establerts i estem a punt de culminar el projecte de redacció», segons comentava Pérez. De fet, el president sortint, Jaume Massó, ha valorat positivament la seva feina al capdavant de l’entitat i ha recordat que ja hi ha un contracte per a realitzar les fases d’enderroc.Massó s'ha mostrat content pel nou president i ha argumentat que «donarà continuïtat incorporant alguns membres de l’actual junta i complirà segur amb la seva tasca».