Pellicer anuncia els abanderats i els responsables d'encendre les tronades d'aquest Sant Pere

Pere Aragonès serà l’encarregat d’encendre la Tronada el 28 de juny

Actualitzada 23/06/2019 a les 18:56

Pere Aragonès, vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, serà el convidat d’honor de l’alcalde durant la Festa Major de Sant Pere d'enguany. Serà l’encarregat d’encendre la Tronada de la tornada de Completes, el 28 de juny al vespre. L'alcalde ha fet aquest anunci, juntament amb els convidats a encendre les tronades i els abanderats d'aquesta festa major durant l'acte d'hissada de la bandera de Reus aquest diumenge, 23 de juny, al campanar de l'Església Priora l de Sant Pere. La hissada ha anat a càrrec de la Coordinadora de Dansa de Reus, amb motiu de l'Any Roseta Mauri, hi ha comptat amb la participació de representants de l'Escola de Dansa Artis, l'Escola de Dansa del Centre de Lectura i l'Escola de Dansa Núria Díez.Antònia Aguilar, directora de la Llar d'Infants Creu Roja, que enguany rebrà una menció Honorífica Municipal amb motiu dels 40 anys del centre; Immaculada Maya, directora de l'Escola Sant Bernat Calvó, que enguany també rebrà una menció Honorífica Municipal amb motiu del 40è aniversari del centre; i Josepa Bello, de l'Institut Roseta Mauri, amb motiu de la commemmoració enguany a Reus de l'Any Roseta Mauri, seran els abanderats de la processó de Completes el dia 28 de juny. Aquest dia també són convidats a participar a la processó tots els alcaldes del Baix Camp.Armand Font, de la Confraria Sant Just i Pastor, amb motiu dels 70 anys de l'entitat; Aleix Vall, de la Confraria de la Verònica, associació que enguany també compleix 70 anys; i Pilar Sanz, presidenta de la Coordinadora de Dansa de Reus, amb motiu de l'Any Roseta Mauri, són els convidats de l'alcalde a portar la bandera de la ciutat durant la processó del dia de Sant Pere a la tarda.La Tronada del migdia de Sant Pere l'encendran representants del Taller Baix Camp amb motiu dels 40 anys de l'entitat; representants de la Confraria Nostre pare Jesús del Calvari, amb motiu dels 75 anys de l'entitat; Merche Dalmau, de Clos Galena; Jordi Salvador, per la seva implicació en projectes de ciutat com el Joan Petit i la Gran Nadala; i Antoni Constantí, amb motiu dels 50 anys dels Nanos creats pel seu pare, David Constantí.