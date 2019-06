S'entreguen els premis del Ganxet Pintxo de Reus

Els premis atorgats pels clients han anat a parar al Restaurant 2R, a MA.LA.VITA i al Lizarran

Actualitzada 21/06/2019 a les 18:06

La setzena edició del Ganxet Pintxo de Reus ha otorgat els premis a vuit dels 33 bars i restaurants que han participat. Els premis populars, que atorguen els clients, han anat a parar al Restaurant 2R, a MA.LA.VITA i al Lizarran.Sawàddee Kà, DO Vinoteca i cuina i el Restaurant Cas Corder han guanyat el premi per part del jurat professional. Pel que fa al premi Damm a la tapa que millor marida amb la cervesa ha recaigut en Tapes i tapes. El premi Ganxet Llengua, que atorga el Centre de Normalització Lingüística a l'establiment més sensible en l'ús de la llengua catalana, l'ha guanyat la Taverna Despertaferro.La ruta gastronòmica s'ha celebrat del 17 al 26 de maig on els reusencs han pogut degustar una tapa i una cervesa per 3,5 euros.